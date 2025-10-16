Herramientas para acompañar la adolescencia de sus hijos o nietos

En Costa Rica, los adolescentes enfrentan conductas de riesgo a edades cada vez más tempranas. Entre los 12 y 14 años se reportan los primeros casos penales y consumo de alcohol y tabaco, y este año el Ministerio de Educación registró un aumento de incidentes de violencia respecto a 2024.

La responsabilidad no recae únicamente en ellos: “No hacen lo que se les dice, sino lo que los adultos hacen”, señala Carolina Cervantes, orientadora.

Durante la entrevista en Buen Día, la experta propuso tres estrategias prácticas para que los adultos mantengan presencia, contención y liderazgo durante esta etapa crítica (ver video adjunto).

