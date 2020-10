La obligatoriedad de buscar una mejor profesionalización para los actuales atletas y entrenadores y de brindar una mejor preparación serán parte de los grandes retos que quiere implementar Alexander Zamora, nuevo presidente electo del Comité Olímpico Nacional.

Pese a que su mandato aún no comienza y tomará la batuta que deja Henry Núñez hasta el próximo año una vez finalizada la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Zamora ya perfila un poco el plan de vuelo a seguir por los próximos cuatro años.

Sin embargo, reconoce que la búsqueda de patrocinios de la empresa privada será vital para sortear un presupuesto mucho menor para el deporte, esto como secuela de la pandemia que ha provocado el COVID-19 a nivel mundial.

Pese a esto, quien fuera delegado tico en las Olimpiadas de Londres 2012 y Río 2016 así como los Panamericanos de Toronto 2015, sabe que la clave para tener un buen atleta es una estructura deportiva a su alrededor.

¿Cómo asume esta responsabilidad que tendrá a partir del próximo año?

-Estamos muy motivados. Mi persona y todo el equipo que traigo. Todos somos personas de experiencia, no es que están iniciando en el mundo del deporte y todos han trabajado antes en sus respectivas federaciones.

“Tenemos una combinación bonita dentro del Comité Ejecutivo. Este grupo que vamos a iniciar en ejercicio después de los Juegos Olímpicos e incluso desde antes, porque ya acordamos que algunos proyectos del Ejecutivo ya van a iniciar con procesos de revisión.

¿Usted lleva 12 años dentro del CON, se puede decir que su papel es de seguimiento a lo realizado por Henry Núñez?

-Yo no diría seguimiento. Creo que sí hay que fortalecer lo que nos ha dado buenos resultados, el tema de continuar con una buena gobernación a nivel mundial, que significa el tema de transparencia en el manejo de recursos públicos y privados, administrativos, reglamentarios, etc, etc. Obviamente eso hay que continuarlo como directriz del Comité Olímpico Internacional y el propio Gobierno.

¿Qué urge cambiar más?

-Nosotros lo que estamos pensando es dar mayor imagen a los diferentes deportes. Queremos dar mayor visibilidad a las otras disciplinas, para eso queremos implementar un plan de medios bastante bueno a través de redes sociales y estrategias comunicativas para que el pueblo de Costa Rica conozca que existen otras disciplinas y deportistas y así logren identificarse en las distintas actividades desde muy jóvenes.

¿Es esto lo que más ocupa un cambio?

-Queremos trabajar mucho en eso, pero también queremos trabajar mucho en el aspecto de conseguir patrocinadores. El tema del recurso económico es algo que se viene trabajando muy fuerte, sin embargo, es un tema que todavía los resultados no han sido los esperados.

También queremos trabajar el tema de la formación, de educación. No pensemos en el deporte solo en el atleta y el entrenador, porque para que llegue un buen atleta también debe existir una estructura federativa y administrativa, es decir, una buena planificación, gestión deportiva, etc. Esto es un engranaje y nosotros como dirigentes deportivos tenemos que formarnos para poder impactar a la población y en mejores resultados de los atletas.

¿Usted tuvo el respaldo de 33 de las 36 federaciones qué tanto lo compromete para ayudar a los atletas?

-De más todavía, porque unas participaron vía web pero no se sumó el voto, pero se agradece su apoyo total.

“Aunque éramos papeleta única, nos dimos a la pelea de hacer una reunión con los presidentes y juntas directivas de las federaciones, pues ellos son parte importante de este proceso. Yo no puedo proponer un proyecto sin que los involucrados conozcan lo que se quiere hacer”.

¿Cuáles proyectos le gustaría impulsar?

Empezando en pequeños grupos ya comencé con la Comisión de Educación y Formación y ellos comienzan a montar una estructura. También ya dentro de poco trabajaremos con la Comisión de Mercadeo y Comunicación y ellos comenzarán con el análisis y trabajos por realizar, la idea es ampliarlos poco a poco.

“Dentro de la gente de las federaciones y el nuevo Comité Ejecutivo tenemos gente muy importante como Kenneth Thome, quien se encargó mucho de la Copa de Café o Ramón Cole, presidente de la Federación de Rugby y muchos de ellos han hecho esfuerzos individuales para atraer patrocinadores, pero se les complica más, por eso es vital buscar patrocinio como un solo paquete de CON incluyendo 25 o 30 federaciones, que a nivel individual, incluso es más atractivo para las empresas”.

Henry Núñez siempre defendió que uno de sus grandes logros fue la cercanía que logró con el Icoder y el Ministerio del Deporte, ¿cómo pulir esta situación para fortalecer este enlace?

De hecho, nosotros tenemos muy buena relación con la directora del Icoder, Alba Quesada y el ministro, Hernán Solano. Entonces, creo que estamos en la mejor disposición y creo que todos remamos hacia el mismo rumbo, de hecho, lo asemejo con que si fuéramos todos en una misma embarcación vikinga en la que remamos todos con un mismo objetivo que es llevar a buen puerto el deporte.

Y creo que no es solo ellos, son los comités deportivos, los atletas paralímpicos, las federaciones, todos vamos para adelante y todos sabemos el valor del deporte, pero muchas veces no se refleja en temas presupuestarios y es ahí donde tenemos que tocar más puertas.

¿Está anuente a recibir consejos de Henry Núñez u otros miembros del comité ejecutivo?

Don Henry es una persona con demasiada experiencia y ha tenido mucho bagaje en el tema del deporte nacional y por supuesto que sus consejos serán muy bien valorados y junto a la junta directiva tenemos que valorar la posición de Henry, pues no queremos echar por la borda la experiencia de él.

Uno tiene que ser humilde y siempre valorar la experiencia de los demás, entonces tiene que escuchar y obviamente habrá algún momento para tomar decisiones y el Comité podrá hacerlo.

Siempre ha estado muy cercano a los atletas que participan en las máximas justas. ¿Qué cree nos hace más falta para tener un mayor éxito deportivo?

Aunque suene un poco trillado, no me cabe la menor duda de que nuestros atletas son héroes, pues sin las mejores condiciones logran cosas extraordinarias.

Hay un talento natural y unas características muy importantes que a veces uno dice: “¿pucha que pasaría si acá tuviéramos mayor oportunidad de fogueos y preparación?”.

Creemos que de buena voluntad no se vive y para que un atleta este en mejores condiciones debe estar tranquilo económicamente, pues qué pasa con los atletas que tienen familia y están consolidados, qué tranquilidad puede tener un deportista si al final de mes tiene que pagar las deudas, comprar el diario y no tener dinero para salir adelante.

Tenemos que buscar como esos atletas y entrenadores puedan llegar a la profesionalidad del deporte y dejen estas cosas de lado.

Tenemos que buscar más profesionalizar el deporte nacional, es una tarea titánica, es algo a largo plazo, pero tenemos que dar los primeros pasos y este es uno de los temas que quiere buscar este Comité Ejecutivo en tres años y pico.

¿En qué estado recibe al CON tras un año de pandemia, le preocupa contar con menos recursos?

Por supuesto que estamos muy preocupados, por eso es importante buscar opciones con la empresa privada para lograr que nuestros atletas, al menos tengan recursos por los próximos dos eventos que se avecinan que son Tokio 2021 y los Centroamericanos de Santa Tecla en El Salvador, que son los que más urgen.

Estamos muy preocupados pues el país cada vez se ve más golpeado a nivel económico y de instituciones y requerimos ese recurso y para que no se hagan en el pasado que se montaba en un avión al atleta y esperar que se inspire para ver qué pasa.

Es un asunto de preparación, de implementos deportivos, de fogueos; entonces sí necesitamos mucho apoyo porque tenemos que ir a representar al país y sabemos que los atletas tienen esa responsabilidad.

¿Cómo visualiza al Comité Olímpico Nacional que usted entregará usted al final del París 2024?

Después de este periodo yo no puedo reelegirme por estatuto, entonces en estos años vamos a echar toda la carne al asador para hacerlo de la mejor manera posible. Estamos muy comprometidos a lograr de que Costa Rica tenga buenos resultados, pero solo será el tiempo el que nos dirá que nos espera.