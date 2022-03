"Todas tenemos el período": Red, la nueva película de Pixar que rompe el tabú de la regla

Getty Images Sandra Oh dice que se debería "normalizar" que las chicas tengan el periodo en las películas.

"Ey, todas las chicas tienen el periodo. Así que vamos a normalizarlo ¡y celebrarlo!".

Sandra Oh, la estrella de la serie "Killing Eve" que se hizo conocida por "Anatomía de Grey", no dudó cuando le ofrecieron dar voz a un personaje de la última película de Pixar, "Red" (rojo, en inglés), una cinta que habla de ruborizarse, de grandes emociones y, sí, de la regla.

La película de animación se estrena el 11 de marzo solo en la plataforma de Disney Plus.

"Estaba muy feliz de que hubiera una película sobre esto", cuenta Oh a la BBC. "Creo que es algo que no se menciona lo suficiente, así que ser parte de una película que habla de la pubertad es importante para mí".

Oh da voz a Ming, la madre de Mei, una chica chino-canadiense de 13 años.

Mei es brillante, sociable y se lleva bien con sus padres, un matrimonio felizmente casado. La directora y coguionista, Domee Shi, y su coguionista, la dramaturga Julia Cho, se inspiraron en su propia infancia para crear una heroína reconocible pero original.

Mei surfea bastante bien su vida, hasta que le llega la ola de hormonas.

De niña a panda

El subidón hormonal puede hacer que perdamos el rumbo en algún momento, pero en el caso de Mei es más llamativo: cada vez que se siente abrumada o algo le hace sentir incómoda, se transforma en un panda rojo gigante, una versión tierna del Increíble Hulk.

Una mañana, Mei se despierta y ve que es un panda rojo gigante. Se siente molesta por esta transformación tan repentina y se esconde en el baño, un poco asqueada de su nuevo vello corporal y del olor de sus axilas.

Esta metáfora directa trata de mostrar las consecuencias caóticas a las que se enfrentan las jóvenes cuando llegan los cambios físicos y mentales tan grandes que supone la pubertad.

Al rato, su madre le hace una pregunta sutil: "¿Floreció la peonía roja?" La sutileza termina cuando Ming entra en el baño con un montón de toallas sanitarias y analgésicos.

Rosalie Chang interpreta a Mei y cuenta que la película resonó con ella en la vida real. Cuando empezó a grabar tenía 12 años y, actualmente, tiene 16. "Pasé por la pubertad a lo largo de esta película", explica sin una pizca de vergüenza, a diferencia de su personaje.

"La cinta no se disculpa por abordar la pubertad. No está tratando de ocultar, no está tratando de ser insulsa. Simplemente lo dice de modo directo", dice y apunta que "es un tema realmente tabú, aunque todo el mundo pasa por eso".

Chang ve al alter ego del panda torpe y emocional como una "metáfora del cambio y el desorden".

"Es muy similar, pero diferente a mí: gruñe un poco más, tiene arrebatos más grandes", se ríe.

La importancia de hablar de la regla

Pixar ya ha explorado las emociones de una niña en "Intensa-Mente" y las tensiones entre madre e hija en "Valiente", pero "Red" es la primera incursión en el tema de la pubertad.

No es un tema que surja muy a menudo en las películas destinadas a toda la familia.

La directora Domee Shi dice que la idea de incluir la menstruación y la vergüenza que las niñas pueden sentir estuvo en su cabeza "desde el principio". Precisamentela película trata la menstruación con mucha delicadeza y muestran cómo Mei se siente especialmente avergonzada con la reacción de su madre.

"No me parecía correcto si no hablábamos de eso", dice la cineasta, quien ganó el Oscar de animación en 2019 por "Bao" y coescribió "Red" con Julia Cho.

La productora Lindsey Collins cuenta que evaluaron las acogida de la película en las primeras proyecciones que hicieron para otros colegas de Pixar. "Solo obtuve la reacción de multitud de risas y conmoción: fue la mejor respuesta que pudimos obtener", dice.

Carolyn Danckaert, fundadora del sitio web A Mighty Girl, que incluye consejos para niñas y padres sobre la menstruación, le dice a la BBC que muchos padres "luchan por iniciar conversaciones con sus hijos sobre temas como la pubertad y la menstruación, algo que las preadolescentes a menudo encuentran vergonzoso".

"Sin embargo, cuando ven una película juntos, pueden usar la experiencia del personaje como una oportunidad para abordar estos temas con un poco de distancia emocional, algo que que puede tranquilizar a los niños", sostiene.

Getty Images El elenco de "Red": la directora Domee Shi, las actrices Sandra Oh y Rosalie Chang y la productora Lindsey Collins

Emma Thompson O'Dowd, especialista en salud y bienestar de la organización benéfica mundial para niños Plan International UK, califica la inclusión de la menstruación en la película como "maravillosa".

Su investigación sugiere que "cuando las niñas comienzan su periodo por primera vez, más de dos quintas partes se sienten ansiosas y un tercio de ellas tienen vergüenza"

"Todos los niños, pero especialmente las niñas, necesitan aprender que la menstruación es una parte saludable y normal de la vida. Películas como "Red" ayudan a romper los tabúes y crean oportunidades para conversaciones abiertas y honestas".

Un hito de la animación en cuestión de género

Esta película también se destaca como la primera película de Pixar dirigida únicamente por una mujer, con el equipo principal exclusivamente femenino y un elenco liderado por asiáticas.

Como dato curioso, Chang no se había percatado de esto. "Ni siquiera me di cuenta de que era un liderazgo totalmente femenino hasta la fiesta de clausura, cuando vi la película por primera vez", dice la joven actriz.

Sandra Oh agrega: "Hay muchas primicias en Red. Y creo que todas deberían celebrarse."

Pixar, que fue comprada por Disney en 2006, ha realizado películas como "Los Increíbles", "Toy Story" y "Buscando a Nemo", y ha ganado numerosos premios, incluidos 18 Oscar.

La productora Collins dice que el equipo femenino se sintió muy apoyado por los ejecutivos de Pixar, quienes no se acobardaron con el tema de la película. Añade que ser solo mujeres "nos dio permiso para mantenernos audaces".

"Cuando conversábamos sobre los momentos vergonzosos e incómodos que salen en la historia, podríamos habernos encontrado a mucha gente diciendo 'Tengo dudas sobre esa parte...' pero en cambio, nos vimos rodeadas de mujeres diciendo 'Oh, Dios mío, eso me pasó totalmente a mí'".

Visibilizar a la comunidad asiática

"Red" también es parte del fenómeno de popularidad de películas y programas de televisión dirigidos por asiáticos, incluidos "Drive My Car" y "Raya y el último dragón", nominados al Oscar, junto con "Parasite", ganadora del Oscar, y la popular "El juego del calamar", por nombrar solo algunas.

Más allá de la popularidad, se trata de un tema de visibilización. La directora del film, que es chino-canadiense, habla sobre la importancia de "ser lo que puedes ver" y destaca lo que le pasaba al respecto en su infancia: "No sentía que hubiera mucha representación para mí y mi familia, no me veía reflejada en los medios".

Por su parte, Sandra Oh, que es asiática-canadiense-estadounidense, dijo en unas declaraciones a Elle Canadá en 2020 que está "especialmente interesada en roles que exploren la raza de un personaje".

"Este es exactamente el proyecto que estaba buscando", dice sobre "Red", claramente encantada de que ahora haya "más oportunidades para contar historias que no pude contar al principio de mi carrera".

Relación madres e hijas

"Red" también se centra en las madres y las hijas de todas las generaciones de la familia de Mei.

Ming quiere que su hija honre sus tradiciones trabajando en el templo familiar y pone resistencia a los impulsos de Mei de salir y ser una típica adolescente.

Oh habla sobre esta relación a veces complicada y habla de Ming como alguien "amorosa e hipervigilante", una descripción bastante precisa.

"No conozco a ninguna persona que no tenga una relación complicada con su madre", dice. "No es cuestión de huir de esto. Es algo amoroso, pero también es un momento complicado en la vida de una persona joven".

Shi agrega que había muchas personas en el equipo de origen asiático o migrantes con "historias similares de sentir esa presión y tensión con sus madres y padres". Y sostiene que "era muy importante para nosotros contar esta historia matizada".

"Mei realmente ama a su madre y quiere ser una buena hija, pero está creciendo en un mundo que es muy diferente al de sus padres", dice.

Getty Images Billie Eilish ha tenido parte en la banda sonora de la película

"Desafortunadamente, no se alinea con lo que Ming cree que es mejor o apropiado", dice Chang, mientras que Collins agrega: "Cuando tienes 13 años, ir a tu primer concierto es de vida o muerte, es un gran problema".

Una banda sonora para una generación

El concierto al que Mei quiere ir es el de 4*Town, una banda de chicos que la protagonista encuentra particularmente atractiva. Mei, junto con hordas de otros adolescentes, está desesperada por ir a su concierto.

4*Town es un grupo ficticio en el filme pero sus tres canciones fueron escritas por la estrella de pop Billie Eilish y su hermano, el músico Finneas O'Connell, quienes también escribieron conjuntamente el tema de James Bond para "Sin tiempo para morir".

Collins explica que "hay algo especial en poder hablarle a una generación" y por eso se acercaron a ellos. "Mis hijos son grandes amantes de la música, y en 2016 escuchaban constantemente "Ocean Eyes" de Billie Eilish, así que claramente les habla de un modo profundo", agrega.

Pero, a pesar del atractivo de 4*Town, es realmente el panda rojo gigante el que ocupa un lugar central en esta película.