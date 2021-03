Superhéroes de Marvel regresan a la TV con 'Falcon y el soldado de invierno'

La continuación de las aventuras de los superhéroes de Marvel tendrá lugar en la pequeña pantalla con el comienzo de la emisión este viernes en Disney+ de la serie "Falcon y el soldado de invierno".



Marvel -adquirida por Disney en 2009- difundirá los seis episodios en la plataforma de streaming del grupo, tras el éxito planetario cosechado en 2019 con la película "Avengers: Endgame".



Kevin Feige, presidente de los estudios Marvel, afirmó estar convencido de que los fans de este universo seguirán a sus superhéroes preferidos en su transición a la pequeña pantalla, acelerada por la pandemia.



Los dos personajes, conocidos por los seguidores con los nombres de Sam Wilson (Halcón) y Bucky Barnes (el soldado del invierno), tenían papeles menores en las películas de Marvel.



Como su propio nombre de superhéroe indica, el Halcón puede volar gracias a un reactor dorsal, y la serie arranca con una espectacular escena de acción aérea llena de efectos especiales.



"Porque se emita en televisión no quiere decir que no sea tan grande como si fuera una película", defendió Kevin Feige.



Esta es la segunda vez que Marvel emite una serie en Disney+, después de la extraña y excéntrica "WandaVision", aclamada por los críticos pero cuyo lugar en la historia global de la franquicia es enigmático.



"Falcon y el soldado de invierno", que debería haberse estrenado antes de "WandaVision" pero cuya producción se vio retrasada, sigue de forma más directa a "Avengers: Endgame", por lo que debería resultar más familiar para los fans de las películas.



Aunque los detalles la trama no han sido desvelados todavía, Sam Wilson, interpretado por el actor Anthony Mackie, sufre en el primer episodio por la ausencia del Capitán América, quien parece haberle traspasado sus responsabilidades de superhéroe, dándole su emblemático escudo.



Bucky Barnes (Sebastian Stan), de su lado, se somete a una terapia tras sus horribles experiencias descritas en las películas.



Los personajes del universo Marvel sufren traumas que son fáciles de olvidar, teniendo en cuenta que "hay portales brillantes que se abren, gente que aplaude y un gigante que golpea a un lagarto volador", bromeó Kevin Feige.



"Pero... padecen las repercusiones a lo largo de los años, y es [un tema] muy divertido de explorar" a lo largo de esta miniserie de seis horas", añadió.



