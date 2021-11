Siete pasos de baile infalibles para un buen TikTok

Muy pocos se han resistido a la tentación de compartir sus mejores pasos de baile en reels de Instagram o en TikToks. A quienes disfrutan de este tipo de contenido, les alegrará saber que el bailarín Andrés Fallas está dispuesto a compartir algunos de sus secretos para los bailarines aficionados de las redes sociales--sean principiantes o avanzados. Con estos siete pasos, impresionará a cualquiera.

Fallas es uno de los bailarines más versátiles y talentosos de Costa Rica, se ha dado a conocer tanto dentro como fuera del país por sus trabajos como coreógrafo independiente, y como bailarín en producciones como ‘Tu cara me suena’, ‘Dancing with the stars’ y ‘Envision Festival’, entre otros.

Cuatro pasos característicos del hip-hop dance

Smurf, The Wop, Reebok y Cabbage Patch son cuatro de los muchos pasos que existen en el hiphop dance. Son amigables para quienes no cuentan con mucha experiencia en el baile y lo suficientemente sencillos como para que cualquiera pueda aprenderlos con un poco de práctica. El vecino de Desamparados sugiere usar estos movimientos como punto de partida sencillo para empezar a grabar videos musicalizados para redes o bien para incorporarlos en alguna coreografía.

Tres pasos del tricking

El tricking se inspira de disciplinas como el karate, el taekwondo, la capoeira, el breakdance y la gimnasia artística, entre otros. Cabe advertir que estos pasos son avanzados y se recomienda contar con una guía técnica adecuada para hacerlos sin correr el riesgo de lesionarse o quebrarse algún hueso.

Los trickers son artistas capaces de realizar increíbles combinaciones de saltos, giros, acrobacias y patadas en el aire. En el video adjunto, el bailarín muestra tres pasos: el Backflip X-out, Corkscrew y Cart Full.

Cuando Andrés Fallas conoció el tricking se dedicó a practicarlo hasta convertirse en uno de los artistas más especializados de esta disciplina en el país. Ahora fusiona estas técnicas con los otros géneros de baile.

Si desea más detalles puede seguir a Andrés Fallas en su cuenta de Instagram @andrestricker04 o bien puede contactarlo para una contratación al 8805-5252. El joven baile en eventos desde 15 años hasta un show de baile junto a cantantes o videos musicales.