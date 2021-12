Repasamos las mejores películas que nos deja el 2021

Por Lau Sin Spoilers y el equipo de Hablemos de Cine de Revista Level Up​

Tras un 2020 complejo, con poca o nula visita en las salas de cines, logramos retomar la proyección de producciones cinematográficas en la pantalla grande. De manera que el 2021 provocó el renacimiento de nuestro amor hacia la sala oscura, los sonidos absorbentes y las imágenes vibrantes que siempre nos deja el séptimo arte.

Por esta razón, queremos compartir un poco de lo mejor que pasó por la gran pantalla durante el año que se despide; esto por si aún no has visto alguna de estas producciones y así, aprovechar los últimos días para ponerte al día y tener una mejor perspectiva en la temporada de premios.

Empecemos por algunas películas para toda la familia, cintas como Encanto, Ron Da Error y Jungle Cruise o mega producciones para públicos más selectos como Dune, con una banda sonora casi perfecta, son parte de lo que podemos destacar este año.

Además, tenemos que mencionar la redención de The Suicide Squad, la polémica Eternals, Mortal Kombat y, por supuesto, el hito del Zack Snyder´s Justice League; que solo hizo que se avivara el pedido de los fans por revivir el Snyderverse.

La esperada Godzilla vs Kong y la despedida de Black Widow, así como Army of the Dead, también deben de ser mencionadas como parte de lo que vimos en el 2021 en la pantalla grande.

La imparable Cruella, interpretada por Emma Stone, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, el relato de House of Gucci, la irreverente Don´t Look Up, la icónica Spider-Man No Way Home y el regreso de Matrix; fueron un completo regalo para los seguidores del cine y, por lo tanto, nuestra recomendación antes de terminar este año.

Cabe mencionar que las taquillas han dejado sorprendidos a muchos, y el cine se recupera a buen ritmo haciendo que las productoras ya estén apuntando a mega producciones para el 2022, pero antes de que eso pase todavía podemos exprimir un poco de todo lo que nos dejó este año durante estos días festivos.