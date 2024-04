Medios aseguran que Justin Bieber fue sorprendido fumando marihuana

18 de marzo de 2013, 4:48 AM

Definitivamente Justin Bieber no ha empezado el año con buen pie. El uno de enero un paparazzi fallecía atropellado cuando intentaba tomar unas fotografías de su coche, por otra parte parece que la estrella del pop ha vuelto a romper con su novia y ahora un medio estadounidense ha publicado unas fotografías en las que se aprecia como Bieber fuma marihuana. Las imágenes de la polémica fueron captadas por el portal de noticias TMZ, y en ellas se observa a Justin Bieber disfrutando de una fiesta privada mientras sostiene lo que parece un cigarro de marihuana. La polémica ya está servida, pero el abogado de Bieber ya se ha puesto manos a la obra para lavar la imagen del cantante señalando a través de un comunicado que dichas imágenes responden a una manipulación del medio.

Tres fotografías se han publicado esta mañana a través de la red y del medio TMZ, lanzando con ellas los rumores que relacionan a Justin Bieber con el consumo de drogas. Todo esto forma parte de una agencia de creativos y me gustaría aclarar este asunto inmediatamente, declaraba a través del comunicado. Estas imágenes han sido manipuladas y mi cliente Justin Bieber no tiene nada que ver. Es completamente falso y queremos disculparnos por cualquier malinterpretación que se haya podido producir con esta historia, sentenciaba.



Además, y por si esto fuera poco, las fuentes de TMZ aseguran que el ídolo juvenil abandonó la fiesta en compañía de una joven que no era Selena Gomez, algo que, tras los rumores que apuntan a un nuevo distanciamiento entre la pareja, ha tomado más significado que nunca.