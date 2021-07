Priscilla Díaz: "Estar en este concurso me hizo súper fuerte"

La concursante de "Nace una Estrella", Priscilla Díaz, aseguró que su paso por el programa la hizo más fuerte y que este es solo el inicio de su carrera musical.

"El concurso tuvo muchos retos, la mayoría de las canciones no las escogimos, entonces eso fue parte del reto de formar carácter, decir -bueno tengo que asumir este reto y qué tengo que hacer para hacerlo bien-. Nos formó mucho carácter y siento que fue una antesala para todo lo que viene, todo los que estamos en el concurso somos soñadores, y cuando termine el concurso no acaba nuestro sueño de ser cantante, más bien estamos iniciando. En mi historia, el estar en este concurso me hizo súper fuerte y siendo que fue una preparación para todo lo que viene. Agradezco cómo hasta emocionalmente nos prepararon y eso es algo de yo admiro de este programa", comentó la vecina de Santa Ana.

Y es que este sábado 31 de julio es la gran final de "Nace una Estrella" y la joven se siente más tranquila y desea disfrutar al máximo estos últimos días.