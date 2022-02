Oscar 2022: Desi Arnaz, el cubano que revolucionó la televisión en EE. UU.

Getty Images Javier Bardem busca el Oscar a Mejor actor por su interpretación de Desi Arnaz.

Tener éxito en la televisión estadounidense a inicios de los años 50 era un pasaporte seguro a la fama.

Y que lo hiciera un inmigrante cubano que llegó a los 16 años al país sin dinero y sin hablar inglés tenía doble mérito.

Esa la historia del actor, productor, músico, director de orquesta y empresario cubano-estadounidense Desiderio Alberto Arnaz y de Acha III, más conocido como Desi Arnaz.

Considerado como uno de los grandes pioneros de los show televisivos, Arnaz participó en más de 20 películascomo actor, en 14 como productor, en 2 como guionista y en 4 como director.

En lo musical, no solo fue director de orquesta (y uno de los que popularizó el ritmo de la conga fuera de Cuba), sino que también fue compositor de 10 bandas sonoras para cine y series de televisión.

Su trayectoria en el mundo del espectáculo le hizo merecedor de un Globo de Oro en 1956 y de dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood por su contribución a la televisión y el cine.

Junto a quien era su esposa en aquel entonces, la actriz estadounidense Lucille Ball, creó una empresa de producción televisiva y lograron un éxito sin precedentes con la serie de televisión "I Love Lucy" estrenada en 1951, en la que interpretaban a un matrimonio.

Getty Images

La comedia revolucionó la industria con un inédito formato de producción que la convirtió en la pionera de los "shows sindicables": series que se pueden emitir una y otra vez en la pequeña pantalla a través de la venta de los derechos de comercialización.

Más de setenta años después del estreno del show en el que Desi Arnaz interpretaba el personaje de "Ricky Ricardo", ahora él es interpretado en la película "Being The Ricardos" por el español Javier Bardem, quien este martes fue nominado al Oscar en la categoría de mejor actor.

La película recrea la historia de este popular matrimonio y la producción de uno de los capítulos de "I Love Lucy" durante una complicada semana.

La conga en Miami Beach

La historia de Desi Arnaz (1917-1986) es icónica entre una generación de inmigrantes cubanos que después de la Revolución Cubana de 1933 salieron de la isla rumbo a Estados Unidos.

Nacido en Santiago de Cuba el 2 de marzo de 1917, Arnaz era hijo de una familia adinerada que escapó a EE.UU. durante la revuelta que derrocó al presidente Gerardo Machado.

Con 16 años llegó a Miami sin dinero y sin hablar inglés en búsqueda del "sueño americano" que marcó la vida de muchos inmigrantes cubanos.

Getty Images Nicole Kidman y Javier Bardem interpretan a Lucille Ball y Desi Arnaz.

En su autobiografía "A Book", publicada en 1976, cuenta que vivía en un depósito infestado de ratas donde intentó poner en marcha un negocio de importación de azulejos decorativos al que no le fue bien y que para llegar a fin de mes, tuvo que limpiar jaulas de canarios.

Pese a todo, no lo pasaba mal. "Nunca olvidaré esas hermosas noches en la playa, con la luna sobre Miami. Comimos y bebimos, cantamos y jugamos, y teníamos sexo".

En 1936 se unió como guitarrista a la banda Sexteto Siboney y un año después formó su propia banda, la Orquesta Desi Arnaz, con la que se abrió un espacio en la escena del espectáculo con el estilo musical de la conga.

Se fue a vivir a Nueva York, donde siguió su vida bohemia y donde, según relata en el libro, solía visitar un burdel de clase alta.

Republicano de toda la vida, Arnaz amaba a EE.UU. y se consideraba un patriota. Escribió en sus memorias que no conocía ningún otro país en el mundo donde "un chico de dieciséis años, arruinado e incapaz de hablar el idioma" pudiera lograr los éxitos que él había conseguido.

Entre las noches de fiesta, música y alcohol, Arnaz recibió una oferta de audición para un musical de Broadway llamado "Too many girls", seguido por otra para ir a Hollywood a actuar en la versión cinematográfica de ese musical.

Getty Images Arnaz conoció el ambiente del espectáculo desde muy joven.

En Hollywood Arnaz conoció a su futura esposa, Lucille Ball, una famosa actriz con la que se casó en 1940 y con la que formó un exitoso dúo televisivo y empresarial.

Hacia finales de la década fundó junto a su esposa la productora de televisión Desilu, con la que sacaron adelante varios éxitos como "Star Trek", "The Andy Griffith Show" y la serie de televisión "I Love Lucy", en la que se basa la historia de la película en la que Bardem encarna a Arnaz y Nicole Kidman a Lucille Ball.

"I Love Lucy"

Transmitida por la cadena CBS durante seis temporadas (1951-1957), "I Love Lucy" fue la "sitcom" o comedia de situación más exitosa de su época.

Después de 180 episodios, el matrimonio se consagró como una de las leyendas de la industria.

La producción de la serie es recreada en la cinta dirigida por Aaron Sorkin "Being The Ricardos", que se interna en el corazón de los estudios donde se filmaba cada capítulo a tres cámaras de 35 milímetros, ante una audiencia, en tiempo real, como si fuera teatro.

En la vida real, Arnaz y Ball no solo se preocuparon del lado artístico del show. Para ellos fue clave mantener la propiedad del programa dentro de su compañía de producción Desilu.

Getty Images

Y desde el punto de vista del contenido, la serie tuvo gran impacto al tratar temas que en esa época se consideraban como propios del ámbito privado, como por ejemplo, el matrimonio y el embarazo.

Tanto fue así que el show tuvo algunos paralelos entre la ficción y la realidad, como cuando Ball dio a luz a su hija en el programa el mismo día en que lo hizo en la vida real.

La vida de Arnaz y Ball en "Being The Ricardos"

Parte de la historia real de la pareja es presentada en la cinta "Being The Ricardos", donde a través de flashbacks se hace alusión a algunos momentos cruciales de su vida: el vínculo de Ball con el comunismo, la respuesta de la cadena CBS al embarazo de la actriz y la infidelidad de Arnaz.

Tras su divorcio de Ball, en 1960, Desi Arnaz no volvió a interpretar su icónico rol de Ricky Ricardo.

A partir de entonces, el cubano-estadounidense aceptó pocos trabajos como actor y centró sus energías en la producción.

Arnaz vendió su parte de Desilu Productions a Ball en 1963 y se casó ese mismo año con Edith Mack Hirsch.

De manera independiente produjo series como "The mothers in law", "The Ann Sothern Show" o "The Untouchables".

Fumador empedernido, Desi Arnaz murió a los 69 años en 1986 de un cáncer de pulmón. Su primera esposa y compañera de trabajo, Lucille Ball, estuvo junto a él en sus últimos momentos.