Mini pig acompañó a Sarita en el escenario de 'Nace una Estrella'

La presentación de Sarita Barboza, concursante de Nace una Estrella en la categoría de niños, tuvo un invitado muy especial este domingo: un cerdito.

Este animalito, que tenía apenas un mes de nacido, interpretó a "Pua", personaje de la película Moana. El tema principal de ese filme de Disney fue cantado por Sarita en la novena gala.

"La verdad me sentí súper chiva, porque me pude tomar un montononón de fotos con él. Era muy tierno y muy, muy lindo. Apenas tenía un mes, nunca me imaginé tener un chanchito de verdad en mi presentación", contó Sarita a Teletica.com.