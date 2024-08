Marvin Hidalgo se alista para MQB: "Es uno de los retos más grandes de mi vida"

Marvin Hidalgo es uno de los once competidores del nuevo formato de Teletica Mira Quién Baila.



Esta no es la primera vez que participa en un proyecto de la televisora, pues el empresario y narrador taurino es una de las caras más queridas de Toros Teletica. Además de experto taurino desde hace 25 años, es empresario, exporta piñas a Estados Unidos y una de sus pasiones es competir como lazador en el rodeo.



Marvin, como es conocido por sus colegas, es sancarleño y vive en la zona de Aguas Zarcas de San Carlos con su esposa y sus dos hijos. Ahora que asumirá el reto de participar en MQB, tomó la decisión de dejar temporalmente su hogar para vivir en San José.

"Definitivamente este programa es uno de los retos más grandes de mi vida, es retador, me saca de mi zona de confort. Cuando recibí la invitación me sentí muy contento, asumo este proyecto en el mejor momento de vida, con salud y experiencia. Es algo nuevo, algo que nunca he experimentado, bailar en vivo en televisión nacional, por eso me gusta, porque es algo que nunca pensé y me preparo con mucho amor.