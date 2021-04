Marcela Negrini: “Tuvimos que sacar una licencia para casarnos”

El paso más importante en la vida de la modelo Marcela Negrini se hizo realidad el viernes 9 de abril cuando se casó con Gilbert Tercero.



El matrimonio se realizó en EE.UU, en Las Vegas, con una producción ceremonial que no fue tan barata. Se dice que la pareja gastó unos tres mil dólares ( casi dos millones de cólones) en la capilla, fotografías, maquillaje, estilista, video y flores, sin tomar en cuenta los pasajes de avión, el hospedaje en el Caesars Palace, vestuarios, traje de novia, anillos y alimentación, entre otros.



“Fue una decisión de los dos hacerlo en Las Vegas y me encantó. Gracias a la ayuda de Michelle (amiga) porque fue mucho corre corre” contó Marcela desde EE.UU



Negrini tiene 42 años y su esposo Gilbert Tercero tiene 35 de edad, comenzaron su relación hace unos dos años y medio. Antes de la ceremonia la oriunda de Orotina tuvo que hacer muchos trámites legales en EE.UU.



“Teníamos que sacar una licencia para casarnos, no es tan fácil como dice la gente (...) después ir a la corte y después organizar todo lo de la boda” explicó Negrini.



La pareja celebrará su luna de miel en los próximos días en algunos hoteles de la provincia de Guanacaste.