"Jungle Cruise" de Disney domina taquilla norteamericana en su estreno

"Jungle Cruise", una nostálgica película de aventuras de Disney, se situó en el tope de la taquilla norteamericana al recaudar 34,2 millones de dólares en su estreno este fin de semana, informó el domingo el sitio especializado Exhibitor Relations.



La película, basada en un parque de atracciones de los años 50, está protagonizada por Emily Blunt y Dwayne Johnson, junto con el actor británico Jack Whitehall.



Otra cinta nueva, "The Green Knight" ("El caballero verde") de A24 --una historia de fantasía medieval basada en un poema del siglo XIV sobre un sobrino del rey Arturo-- quedó en segundo lugar al vender 6,78 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos y Canadá.



Le pisa los talones la película más taquillera del fin de semana pasado, "Old" (traducida como "Tiempo" o "Viejos"), con 6,76 millones de dólares.



El filme de Universal, protagonizado por Gael García Bernal y Vicky Krieps, trata sobre los miembros de una familia que quedan atrapados en una playa donde empiezan a envejecer precipitadamente.



En cuarto lugar se situó la última película de superhéroes Marvel de Disney, "Black Widow" ("Viuda Negra") con Scarlett Johansson, que obtuvo 6,4 millones de dólares.



En el quinto lugar, con 5,1 millones de dólares, quedó "Stillwater" ("Cuestión de sangre" en España), de Focus Features y protagonizada por Matt Damon.



En ella, Damon interpreta a un fornido trabajador petrolero estadounidense que viaja a Francia para ayudar a su hija, distanciada de él, cuando ésta es encarcelada por un asesinato que dice no haber cometido.



Completan los 10 primeros puestos:



"Space Jam: A New Legacy" ("Space Jam: Nuevas leyendas") (USD 4,3 millones)



"Snake Eyes" (USD 4 millones)



"F9: The Fast Saga" (Rápidos y furiosos 9") (USD 2,7 millones)



"Escape Room 2" (USD 2,2 millones)



"Boss Baby: Family Business" ("Un Jefe En Pañales 2: Negocios De Familia") (USD 1,3 millones)