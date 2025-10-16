Janeth García y su ‘babymoon’ en México: una antesala mágica para recibir a Elena

La presentadora de televisión, Janeth García, se encuentra disfrutando los últimos meses de su embarazo y compartió con nuestro medio cómo ha sido este proceso junto a su pareja, Ricardo Quesada, y su futura hija, Elena.

​“Nosotras estamos súper bien, gracias a Dios, disfrutando mucho este proceso de embarazo”, contó García a Teletica.com.

Sobre la experiencia de estar embarazada, explicó:

​“Muy hermosa, de muchos cambios. Todos los días aprendemos algo nuevo. Elenita se mueve mucho y es maravilloso poder sentirla y sentir el poder de Dios y el don de la vida”.

El embarazo ha fortalecido la relación de la pareja.

​ “Estamos los dos muy felices y emocionados. Ya estamos alistando las cositas para recibir a la princesa. El papá nos ha chineado muchísimo; le habla a la pancita, nos pone aceite, nos hace masajitos y nos chinea con comida deliciosa… en resumen, más chineadas imposible”, expresó Janeth.

Sobre Elena, la futura bebé, Janeth compartió detalles de su vida dentro del vientre:

​“Mi hija se porta increíble, bendito Dios. Le hablo mucho durante todo el día y le cuento lo que vamos a hacer o a dónde vamos a ir, y de verdad me sorprende, es como si me entendiera todo. Le encanta escuchar música y pasear; cuando vamos en el carro también se mueve mucho. En general, se porta súper bien, dormimos súper bien, no tengo queja alguna. Ha sido un embarazo muy precioso”.

Babymoon en tierras mexicanas

Para celebrar este momento especial, la pareja decidió viajar a México y disfrutar de una babymoon en Guadalajara y sus alrededores.

​“Mi novio fue quien tuvo la idea, es súper chineador y detallista. Me dio solo las fechas del viaje y nos tenía toda la sorpresa planeada. Fuimos a conocer pueblitos mágicos cercanos como Tlaquepaque, Tequila, Ajijic y Chapala. Son lugares preciosos, llenos de cultura y color. Hemos comido delicioso y la hemos pasado muy hermoso”, compartió Janeth.

A pesar del viaje, la periodista asegura que se siente bien y cómoda:

​“En realidad no he sentido mucho el cambio, la bebé se porta súper bien y mi pancita es pequeñita, así que no me canso demasiado. Obviamente tomo medidas para estar lo más cómoda posible, pero gracias a Dios nunca he tenido vómitos, achaques ni mareos”.

Janeth y Ricardo esperan recibir a Elena en diciembre, aunque aún no tienen una fecha exacta.