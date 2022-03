Hollywood se une al bloqueo de Rusia por la invasión de Ucrania

Hollywood se sumó al bloqueo contra Moscú por su invasión de Ucrania, y Paramount se convirtió el martes en el último de varios estudios en retirar sus próximas películas de las salas rusas.



La decisión de Paramount, que afectará en lo inmediato a títulos como "La ciudad perdida" y "Sonic 2: La Película", se produce poco después de anuncios similares de Disney, Sony y Warner Bros.



Otros largometrajes que frenarán su llegada a los cines rusos son el muy esperado "The Batman", que se estrena en Estados Unidos este viernes.



Según los estándares mundiales, Rusia no es un gran mercado para Hollywood, aunque a los estrenos de gran presupuesto les suele ir bastante bien. "Spider-Man: Sin camino a casa" se llevó, por ejemplo, unos 44 millones de dólares en la taquilla rusa, según Variety.



"Mientras somos testigos de la tragedia en curso en Ucrania, hemos decidido pausar el estreno en cines de nuestras próximas películas en Rusia", dijo un portavoz de Paramount Pictures citado por los medios estadounidenses.



En términos similares se expresaron los demás estudios, que condenaron las acciones de Moscú.



Disney afirmó además estar trabajando con una oenegé para brindar ayuda de emergencia y otras formas de asistencia humanitaria a los refugiados.



Sony Pictures, filial del grupo japonés Sony, por su lado, suspendió el lanzamiento de varias cintas, entre ellas "Morbius", su última gran producción de superhéroes.



La industria del entretenimiento en general se está plantando frente a la hostilidad de Rusia contra Ucrania.



El actor británico Benedict Cumberbatch, protagonista de la nominada "El poder del perro", aprovechó el lunes la ocasión de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para llamar a la acción para detener el avance de Moscú.



La Filarmónica de Múnich, Alemania, despidió el martes al director de orquesta ruso y partidario del Kremlin, Valery Gergiev, después de que no condenara la invasión.



Los organizadores del Festival de la Canción de Eurovisión dijeron que no permitirán que Rusia participe en la edición de este año, y el trío de punk-pop Green Day anunció esta semana que cancelaría una serie de espectáculos en Moscú "a la luz de los acontecimientos actuales".



