Según UNDECA, persisten presas en mamografías

La Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNADECA) denunció que el atraso en las mamografías sigue siendo un problema sin resolver.

Según la denuncia, en el hospitales de San Carlos hay más de ocho mil mamografías pendientes y las citas se dan a plazos de hasta un año.

Autoridades de la Caja indican que contratarán más personal para intentar salir de este rezago.

En UNDECA insisten que varios hospitales ni siquiera cuentan con mamógrafos y en muchos casos las mujeres simplemente no son atendidas.