Galería: Vea los momentos más destacados del ‘Victoria’s Secret Fashion Show 2025’

La emblemática pasarela de Victoria’s Secret volvió a encender los reflectores este 2025, tras su regreso, el año pasado, después de una pausa que comenzó en 2019.

Con glitter, alas, encajes, satín y coreografía, el Victoria’s Secret Fashion Show reafirmó su lugar como el gran espectáculo de la moda y el entretenimiento, donde la música, la diversidad y el poder femenino fueron protagonistas.

Una apertura simbólica: maternidad y sensualidad

El show arrancó con un momento que desbordó emoción: Jasmine Tookes, embarazada de nueve meses, abrió la pasarela con un conjunto color bronce que combinaba elegancia y maternidad, acompañada de alas más discretas de lo habitual.

Este inicio inesperado marcó un tono innovador, mostrando que la belleza también abraza la maternidad.

Seguidamente, figuras icónicas como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel desfilaron con propuestas que mezclaron glamour clásico con modernidad.

Las alas y coronas se reinventaron, mientras los brillos, capas y transparencias jugaron con la silueta femenina. Además, el público tuvo breves vislumbres del backstage, revelando el esfuerzo detrás del montaje del show.

Música en vivo y momentos inolvidables

La edición 2025 contó con cuatro presentaciones musicales de alto voltaje. Gigi Hadid deslumbró con rosa y flores mientras Madison Beer cantaba en vivo. Las integrantes de TWICE aparecieron con botas rosas y piezas de la línea PINK, fusionando música y moda en un solo espectáculo.

Barbie Ferreira cerró su segmento con mezclilla y un traje rojo brillante, robando todas las miradas.

El show se encendió con la participación histórica de Karol G, primera latina en presentarse como artista invitada. La colombiana interpretó Ivonny Bonita y Latina Foreva, vestida con un enterizo rojo escarlata y acompañada de enormes alas que replicaban a los ángeles de la marca. La actuación incluyó pasos de reguetón y un mensaje emotivo:

​“Oficialmente, un Angelito de Victoria’s Secret. LATINA FOREVA”, consolidando la fusión de música latina y moda de alto nivel.

Missy Elliott cerró la velada con su estilo urbano, rodeada de bailarines en trajes plateados y luces estroboscópicas, aportando un contraste vibrante al glamour más clásico del desfile.





Latinos en la pasarela: talento y representación

La presencia latina fue un hilo conductor del evento. Además de Karol G, estuvieron presentes en el desfile:

Aislinn Derbez (México), con looks que fusionaron sastrería y lencería.

Devyn García (Cuba), representando también la diversidad curvy.

Gabriela Moura (Brasil), con su formación circense que aportó movimiento y teatralidad.

Lele Pons y Zhamira Zambrano (Venezuela), figuras del entretenimiento y la música.

Vale Genta (Perú), joven promesa de la actuación y el modelaje.

Esta edición reafirmó la fuerza latina en un escenario global de moda.

Detrás del glamour: los “artesanos” de la belleza

Entre los talentos que hicieron posible el show destacó Luis Torres, maquillista mexicano, quien compartió su emoción en redes sociales:

​“Hoy le puse palomita a algo que ni siquiera pensaba que se la podía dar en toda mi vida”. Torres, que soñaba con esta pasarela desde 2007, subrayó la importancia de representar a los latinos en un evento de esta magnitud.

El Victoria’s Secret Fashion Show había estado ausente desde 2019 debido a controversias y cambios estratégicos de la marca. Su retorno en 2024 y esta edición 2025 evidencian un esfuerzo por renovar su imagen: integrar diversidad, música en vivo y teatralidad, sin perder su icónico ADN de glamour y fantasía.