Facebook e Instagram darán posibilidad de ocultar los "me gusta"

San Francisco, Estados Unidos | Las plataformas Facebook e Instagram van a darle la posibilidad a los usuarios de ocultar el número de "me gusta" en las publicaciones, una medida que no zanja el debate sobre los efectos potencialmente nefastos de la búsqueda de aprobación en las redes sociales.



Los usuarios de las dos plataformas del grupo Facebook tendrán la opción de desactivar el número de "me gusta" bajo los contenidos que publican en su hilo.



También podrán suspender este indicador de popularidad para las imágenes y los mensajes que publican en línea.



El jefe de Instagram, Adam Mosseri, anticipa que los pequeños creadores que intentan ganar seguidores se muestran reacios a eliminar los "me gusta", ya que normalmente intentan aumentar su popularidad mostrando cuánta gente respalda sus publicaciones.



La búsqueda de "me gusta" preocupa a muchos psicólogos, sobre todo por la salud mental de los adolescentes, expuestos a diario a una visión embellecida o completamente artificial de su entorno y de lo que les rodea. Por no hablar de los riesgos de acoso en línea.



"En Instagram ocurren cosas dañinas, las vemos", reconoció Mosseri. "Con 1.000 millones de personas (en la aplicación), tenemos a toda la humanidad, a los buenos, a los matones y a los maleantes".



"Es nuestra responsabilidad amplificar lo bueno y reducir lo malo en la medida de lo posible", añadió.



El gigante de las redes sociales no decidió, sin embargo, eliminar la cuenta de "me gusta", ya que las investigaciones realizadas sobre las posibles consecuencias de esa medida, hechas desde 2019 con grupos de prueba, no fueron concluyentes, según la compañía con sede en San Francisco.



"Los creadores estaban muy divididos", explicó Mosseri. "Los creadores más pequeños estaban más preocupados en general porque están tratando de averiguar qué le interesa a su público. (...) Los influencers ya establecidos estaban más abiertos a la idea, porque tienen menos necesidad de demostrar su valía".



La nueva opción no cambia el funcionamiento del algoritmo que elige las publicaciones que aparecen en los hilos personalizados. El sistema predice qué contenidos pueden interesar a cada usuario en función de una serie de criterios, como el número de "me gusta", pero también sus gustos, hábitos, etc.

Lea también Life Feed BTS ya tiene su propio combo en restaurante de comida rápida Las salsas para acompañar el pollo están inspiradas en recetas populares de Corea del Sur.