‘Expo Impulsa’ reunirá en Upala a instituciones y emprendedores para fortalecer desarrollo

La Municipalidad de Upala, en conjunto con las cámaras de turismo del cantón y aliados del ecosistema de desarrollo, realizará la primera edición de Expo Impulsa, una feria que busca brindar herramientas, asesorías y oportunidades a emprendedores y pequeñas empresas locales.



El evento se llevará a cabo el jueves 23 de octubre, de 9 a. m. a 3 p. m., en el Parque Central de San Isidro de Aguas Claras, y será de acceso gratuito para todo el público.

​“Expo Impulsa acerca los servicios a la gente. Nuestro objetivo es agilizar la formalización, ampliar el acceso a oportunidades y activar la economía local, con especial atención en los emprendimientos de nuestros distritos”, explicó Gretel Vega Alemán, gestora de Turismo de la Municipalidad de Upala.

Durante la jornada, los asistentes podrán encontrar stands informativos, charlas especializadas y espacios de networking con actores del sector productivo y turístico. Además, habrá actividades culturales que complementarán la experiencia.



Entre los temas de las capacitaciones destacan los pasos para la formalización de negocios, programas de apoyo como FOMUJERES (INAMU), buenas prácticas para microcréditos, y orientación sobre declaratoria turística, Certificación de Sostenibilidad Turística (CST) y la Ventanilla Única de Inversión (VUI).



Por su parte, Kimberly Martínez Fuentes, encargada de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Upala, destacó la importancia de esta primera feria institucional:

​“Te invitamos a participar de Expo Impulsa, nuestra primera feria institucional, a partir de las 9 a. m. y hasta las 3 p .m. de este 23 de octubre en San Isidro de Aguas Claras. "Nos acompañarán diferentes instituciones que brindarán asesorías sobre los diversos procesos que necesitan nuestros emprendimientos locales. Tendremos la participación de la Municipalidad, el Ministerio de Salud y entidades financieras, además de charlas paralelas que podrás aprovechar. ¡Te esperamos!”.

La iniciativa busca impulsar el emprendimiento, el empleo y la diversificación económica mediante la articulación entre instituciones públicas, financieras y la comunidad.

La agenda completa de charlas y actividades estará disponible en las redes sociales @Municipalidad de Upala y @Upala Cautivante. Para más información, los interesados pueden escribir al correo [email protected].