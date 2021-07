'El Ring': participantes eligen canción y vestuario en 'Nace una Estrella'

El próximo domingo, en la décima gala de Nace una Estrella, habrá una dinámica diferente en la categoría de adultos: "El Ring".

Esta consiste en que los participantes escogen sus canciones y sus vestuarios sin ayuda de la producción, que normalmente asigna tanto los temas como la ropa.

La producción confirmó que los profesores estarán aislados y no podrán instruir a los participantes en sus interpretaciones.

"Me parece que los participantes han demostrado muchísimo entusiasmo y compromiso al nuevo reto de El Ring porque no solo han propuesto las canciones, sino el corte específico de la canción, las pantallas, el vestuario, etc. Creo que se sienten bastante seguros porque han aprendido bastante durante esas semanas y ya saben cómo aplicar las herramientas que han ido adquiriendo", dijo la profesora de interpretación, Silvia Baltodano.