Disney flexibiliza uso de mascarillas en sus parques de EE. UU.

Los Angeles, Estados Unidos | El uso de mascarillas en la mayoría de espacios cerrados y abiertos de los parques de Disney en California y Florida será opcional, a partir de este jueves, para quienes estén vacunados contra COVID-19, informó la compañía.



"En función de las tendencias recientes y de las directrices reguladoras, Walt Disney World Resort hará ajustes en estas medidas, que pueden seguir cambiando en cualquier momento y sin previo aviso", explicó The Walt Disney Company en un comunicado.



Según los nuevos protocolos, los visitantes vacunados no necesitan usar cubrebocas en las zonas externas y en la mayoría de las internas, excepto en lugares estrechos como los autobuses o en los centros de primeros auxilios.



Las mascarillas seguirán siendo obligatorias para quienes quieran visitar al ratón Mickey y a sus amigos, pero que no estén inmunizados contra el virus "en todas las locaciones a puertas cerradas, incluyendo atracciones y filas".



En julio de 2021, Disney pasó a exigir el uso de mascarillas en espacios cerrados en sus parques temáticos a todos los visitantes mayores de dos años. También pidió a sus empleados no sindicalizados que se vacunaran contra el virus.

Los parques temáticos del conglomerado Disney cerraron inicialmente en marzo de 2020 debido a la pandemia. Disney World, en Orlando, reabrió en julio de ese año bajo protocolos sanitarios, en tanto que Disneyland, en Anaheim, solo volvió a funcionar al año siguiente.

California y Florida han establecido diferentes lineamientos para controlar la pandemia, siendo el estado en la costa oeste más estricto en sus protocolos sanitarios.

Disney mantiene en su comunicado que los visitantes deben respetar las normativas vigentes en las ciudades y estados donde se encuentran los parques.