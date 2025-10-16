Con chupón y pañal en mano, Johanna Solano anuncia llegada de ‘Pedro’

Johanna Solano, ex Miss Costa Rica, compartió en sus redes sociales una noticia que ha enternecido a sus seguidores: la llegada de un nuevo integrante a su familia. Con ternura y humor, la modelo anunció la adopción de un cabrito al que llamó ‘Pedro’.

“No hace ni dos meses que naciste y ya eres el ser más amado: ¡bienvenido a nuestra familia, Pedrito!”, escribió Solano en Instagram, mostrando su entusiasmo por la nueva compañía animal.

La publicación también refleja la realidad de la industria lechera: los cabritos machos, al no producir leche, suelen ser menos valorados y, en muchos casos, terminan destinados a la venta o la alimentación de otros.

​“Al igual que en la industria lechera de vacas, un macho como 'Pedrito' no sirve de mucho para quienes comercian con leche de cabra. Estos bebés no hacen más que agotar la leche materna que se necesita vender. Y con todo y su personalidad alegre y cariñosa, si al cabo de unas semanas más no logra venderse, termina siendo la comida de alguien más”, explicó la exreina de belleza.

Con esta adopción, Johanna asegura que Pedrito será un cabrito feliz y bien cuidado.

​“Así que sí, Pedrito es un sobreviviente y será el más feliz de todos. ¡Gracias a Dios por haberlo cruzado en mi camino!”, concluyó.

La publicación recibió decenas de comentarios de seguidores felicitando a Solano por su gesto y compartiendo su amor por los animales.