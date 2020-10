¿Cómo sería John Lennon a los 80 años de no haber sido asesinado?

En el exitoso film británico "Yesterday" (2019), el protagonista busca a un Lennon que todavía vive y que, en lugar de seguir una carrera como músico, vive en una casita junto al mar en la costa inglesa, donde transcurre el ocaso de su vida mientras se dedica a la pintura. La verdad es que John Lennon no pudo llegar a viejo. Poco después de su cuadragésimo cumpleaños, el 8 de diciembre de 1980, fue asesinado a tiros por un atacante en Nueva York. De no haber muerto, ¿cómo hubiera transcurrido la vida de Lennon, que el 9 de octubre de 2020 cumpliría 80 año? ¿Se hubiera retirado realmente para vivir la vida en una casita junto al mar?

"Eso es algo difícil de contestar, pero tenía planes", dice a DW Rainer Moers, fundador del Museo Beatles de la ciudad alemana de Halle y autor del libro "Los Beatles. Historia y cronología". Seguramente se habría ido de gira para presentar su décimo álbum, "Double Fantasy", publicado solo tres semanas antes de su asesinato. "Se rumoreaba que la gira podía llevar a Lennon de vuelta a Inglaterra después de largo tiempo", dice Rainer Moers, aunque este extremo no está confirmado.

Su último disco en solitario, un superventas

El atentado contra Lennon sirvió como macabro incentivo para comprar "Double Fantasy", que es, hasta el día de hoy, su álbum en solitario más vendido. "Así es el negocio", dice Rainer Moers, quien considera que el trabajo es también mucho mejor que algunos de sus predecesores. En 1982, recibió el premio Grammy al mejor disco del año.

Antes de la grabación, Lennon se tomó una pausa de varios años para poder pasar tiempo en casa con su segundo hijo, Sean, más de lo que pasó junto a Julian, su primer vástago, fruto de su relación con su primera esposa, Cynthia. Tras cierto tiempo, Yoko Ono se dio cuenta de la creciente insatisfacción de su marido y lo envió a diversos viajes de autobúsqueda para madurar su decisión de volver a la música.

Ya antes de la separación de Los Beatles, Lennon había grabado trabajos experimentales junto a Yoko Ono, con quien contrajo matrimonio en 1969. Tras el final de Los Beatles en 1970, Lennon sacó un disco en solitario por año hasta 1975. "Los primeros tuvieron mucha demanda, como sucedió con los otros miembros de la banda", dice Rainer Moers, "pero eso es algo que cedió con el tiempo".

Los Beatles eran músicos por separado, pero ya no eran Los Beatles. Durante la década de los 70, siempre hubo rumores de que iba a haber un encuentro, algo que los propios miembros de la banda no descartaban por completo. Lennon aludió en una ocasión durante una entrevista a las desmedidas expectativas de sus admiradores: "Es como si esperaran ver tocar a Dios". Lennon deseó suerte a todos los exmiembros de la banda en sus trayectorias individuales y agregó: "Juntos o no, eso es algo que ya veremos".

Música del aquí y del ahora

El encuentro de los cuatro no tuvo lugar. Pero, ¿cómo sería la producción personal, musical y artística de Lennon en 2020? ¿Manifestaría sus opiniones políticas? "Lennon era el más auténtico de Los Beatles", asegura Rainer Moers. "Él era un hombre de emociones. Cuando iba al estudio, era creíble todo lo que hacía". Moers asegura que Lennon grabó muchas de sus canciones en el momento en el que las sintió, en el aquí y el ahora, mientras que Paul McCartney era musicalmente más reflexivo. Aunque muchos consideran todavía a su segunda esposa, Yoko Ono, como una mujer dominante e inaccesible, Rainer Moers cree que Lennon también era feliz en su vida privada. Muchos fanáticos siguen creyendo que la influencia de Yoko Ono fue la causa de la separación de la banda: "Yoko tuvo desde el principio una influencia sobre Lennon", confirma Moers.

El polémico amor de Yoko Ono y John Lennon

Lennon grabó junto Ono, quien también escribía y cantaba, los cuatro primeros trabajos tras su etapa beatle. "Creo que estaba contento con esta colaboración", dice Rainer Moers. También la opinión de los fanáticos sobre Ono cambió considerablemente con el tiempo y Moers recuerda que la también artista se mostró siempre muy atenta hacia los seguidores de su marido. Quedó la relación de amor-odio entre Lennon y McCartney, de la que ambos siempre se beneficiaron, dice Rainer Moers. "Lennon evitó que McCartney cayera en la música intrascendente. Y McCartney procuró que no hubiera demasiadas elucubraciones musicales", sentencia Moers.(ms/dzc)