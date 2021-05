Artistas nacionales: “si no nos mata el COVID nos mata el Gobierno”

El gremio artístico alzó la voz una vez más contra las medidas del Gobierno las cuales consideran “arbitrarias” y piden que por favor los dejen trabajar de forma organizada con los protocolos de seguridad, ya que el cierre los tiene sin ningún sostén económico para sus familias.



“La salud es lo primero, la física, la mental y la económica, vivimos un año en el que se tuvo muchísimo aprendizaje y no solo en nuestro país, sino también en otros países donde muchísimos nos tuvimos que reinventar, si bien hay que seguirnos cuidando mucho, también hay que ser responsables, además es el momento de crear y poner en práctica estrategias que nos permitan seguir creciendo, produciendo y avanzando en todos los sectores.

“Por ejemplo, en nuestro sector artístico hay una cadena de personas y familias que se han visto afectadas muchas personas, desde los que alquilan los lugares hasta quienes hacen los catering service, los meseros, los que proveen los insumos, nuestros artistas y además la gente que se priva de celebrar estas cosas tan lindas.

“Las cosas se pueden hacer de forma organizada y cada quien con sus burbujas, el artista en un lugar estratégico y con todos los protocolos”, expresó Mauricio Herrera “Elvistico”.

Muchos se han tenido que reinventar con esta pandemia y emprender negocios distintos, pero a pesar de eso, el dinero no les alcanza.

“Tengo 28 años de ser artistas nacional, pasamos un año muy difícil, los artistas tuvimos que emprender para sobrevivir, hacer cosas que no habíamos hecho, yo aprendí a hacer pastelería.

“Tuvimos que cancelar evento e incluso devolver dineros que ya nosotros contábamos para nuestro bienestar, nuestros pagos.

“Queremos hacer un llamado al Gobierno, no metan miedo, nosotros no andamos de vagabundos, nuestro trabajo es un arte, y es entretener a la gente, piense un poco más en el artista nacional”, mencionó Franz Vindas, cantante nacional.

Heidy Marchena, cantante nacional, pide al gobierno que no meta miedo con el mensaje que da y que por el contrario les permitan trabajar de manera responsable para incentivar la economía.

“Tengo 26 años de ser cantante y a través de esta pandemia he tenido que reinventarme y he vendido hasta pan, pero tampoco me dio resultado.

“Quiero pedirle al Gobierno que cambie su mensaje, que no meta miedo a las personas, quiero decirles que podemos seguir trabajando todos los artistas en aforos permitidos y con todos los protocolos de salud.

“No es justo, mi familia depende de mi trabajo para poder comer y también dependo de mi profesión para pagar mis deudas, así que no se vale que ustedes asusten a la gente y me comiencen a cancelar mis eventos y por ende yo tengo que cancelarle a los que trabajan conmigo, eso no es justo”, destacó Marchena.

Lo mismo pidió Patry Monge, exintegrante del grupo 506 y cantante solista. “Vivo orgullosamente de la música, pero los ingresos ya no me alcanzan, le pido al Gobierno que el mensaje sea diferente a la gente, que les digan que nos pueden contratar para que sigamos haciendo un trabajo digno y llevando la música a los demás rincones, la música es salud emocional para la gente”.

El gremio le hace un llamado al Gobierno para que busque estrategias que les permitan cuidarse del COVID-19 sin que se les limite poder trabajar para llevar el sustento a sus familias.

“No se trata solo de cerrar todo como lo hace arbitrariamente el Gobierno, se trata de crear estrategias que nos permitan cuidarnos y seguir avanzando, en un economía donde a los políticos el dinero nunca les falta, pero a muchos de nosotros ya no nos alcanza.

“El Gobierno tiene la obligación de pensar y crear estrategias que nos permitan avanzar, vacunar más rápido y sin excusas, dejar de sembrar miedo en la gente”, concluyó Mauricio Herrera.