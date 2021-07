Academia tica gana importante competencia internacional de baile

La academia de baile costarricense, DanceWorks Costa Rica, ganó una importante competencia internacional en Estados Unidos.



El evento llamado “Tremaine Dance Experience Final Competition” es una de las competencias más prestigiosas de Estados Unidos, con un reconocimiento a nivel internacional, este año es su aniversario 40.

“Cuando anunciaron el nombre de DanceWorks Costa Rica en el top 5 que se presentaría en la Gran Gala Final para competir por el premio más alto ya sentíamos haber cumplido nuestro sueño, ya que era la primera vez que un estudio de Costa Rica llegaba a tener este honor, y más aún, que logramos clasificar en 2 de las 3 categorías: Categoría Senior (15 a 18 años) y la Categoría Teen (12 a 14 años)”, relató María Laura Pardo, profesora de la academia.

La competencia abarcaba todo tipo de baile, desde Ballet, Contemporáneo, Jazz, Hip Hop, Lírico y hasta Tap.



Las ticas enfrentaron una dura semana de competencias con finalistas de las mejores academias de los diferentes condados de Estados Unidos, cuando dijeron al ganador, entre lágrimas, estallaron de alegría.

Video de la coreografía con la que ganaron las ticas:

“En un setting como el de los Oscares, con un jurado compuesto por figuras reconocidas de la danza y el entretenimiento, finalmente entregan al Host del evento el famoso ‘cartoncito’ para anunciar al ganador.

“La noche ya había sido demasiado intensa, las chicas habían dejado alma, vida y corazón en el escenario…solo quedaba esperar la decisión del jurado.

“Con un ‘Drum Roll’ (redoble de tambor) que sentimos eterno, anuncian (…) ‘and PERFORMANCE OF THE YEAR goes to: ¡¡¡DANCEWORKS COSTA RICA!!!’

“Gritos y lágrimas de la emoción, la satisfacción de cerrar con BROCHE de ORO y cumplir un sueño que se creía imposible. Este galardón fue para todo el equipo, profesores, alumnos y padres de familia un reconocimiento a la perseverancia, la resiliencia y la lealtad”, relató María Laura Pardo, profesora de la academia”, explicó con emoción Pardo.

El premio “Performance of the Year” otorgó $5.000 dólares al mejor equipo de la competencia.

Beca internacional

Las ticas no solo ganaron la competencia, sino que arrasaron con varios premios, entre los más importantes destacó el de la joven Allison Hidalgo, a quien el jurado le otorgó una beca de $40.000 para estudiar en Amda College, una de las universidades de artes más prestigiosas de Estados Unidos, con sede en Los Ángeles y Nueva York.

“Allison es una bailarina ejemplar, no solo por su gran talento, si no por su entrega, disciplina y dedicación. Desde niña siempre ha soñado con ir a estudiar danza a EE. UU. y ha vencido muchísimos obstáculos socioeconómicos para poder entrenarse a un nivel de alto rendimiento en una academia prestigiosa que la pudiera guiar a cumplir su sueño.

“Además de todo el equipo, la acompañaban esa noche su mamá, su hermana y su tío quienes siempre se han sacrificado para apoyar a Allison a lograr todas sus metas. El sacrificio de tantos años valió la pena… ¡todos lloramos juntos de la emoción!”, agregó su profesora.

Otros premios

En la competencia individual, de “Dancer of the Year”, pasaban solo las 10 mejores de cada Categoría y la academia tica logró clasificar en 2 Categorías: Allison Hidalgo en la Categoría Senior y Victoria Marín en la Categoría Junior (8 a 11 años).

El premio a la “Teacher of the Year” también fue para la academia, la profesora María Laura Pardo recibió el galardón.

Este es un premio otorgado a la profesora que más méritos ha logrado con su estudio, no solo en las competencias si no el trabajo diario con las estudiantes, tanto a nivel técnico como motivador.



Por primera vez la organización entrega este reconocimiento a una maestra fuera de Estados Unidos.

“El sábado iniciamos con un Red Carpet (alfombra roja), y ya se oía en los pasillos lo fantásticas que eran las chicas de ‘Cousta Ricka’ -como suena con el acento estadounidense-.

“Todos querían saber más de nosotros, de cómo habíamos logrado llegar tan fuertes luego de tan difícil año de pandemia, con tantas restricciones, y en donde nosotros cerrábamos un ciclo de 2 años, ya que el año anterior no pudimos viajar del todo”, concluyó la profesional.