Trump se volverá a reunir con Putin para negociar fin de guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves (16.10.2025) que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest para intentar poner fin a la guerra de Ucrania, aunque no detalló la fecha exacta. Este será el segundo encuentro entre ambos mandatarios tras el que tuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska.

Trump hizo el anuncio tras mantener una llamada telefónica con Putin, y un día antes de recibir en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania”, apuntó el líder estadounidense en su red social, Truth Social.

Según Trump, ambos acordaron también que la próxima semana se celebre “en un lugar por determinar” una reunión de asesores de alto nivel, en la que participará del lado estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio.

El republicano recordó que este viernes se reunirá en el Despacho Oval con Zelenski y avanzó que ambos hablarán de la conversación que mantuvo con Putin “y de mucho más”. “Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante”, expresó.

Llamada productiva

De acuerdo con Trump, la llamada fue “muy productiva” y Putin lo felicitó “por el gran logro de paz en Medio Oriente”, en referencia al acuerdo de alto el fuego en Gaza. “Creo firmemente que este éxito en Medio Oriente contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania”, subrayó.

Por su parte, el Kremlin afirmó que la llamada entre Putin y Trump fue “extremadamente franca y llena de confianza”. Además de adelantar que ya está en preparación el nuevo encuentro entre ambos mandatarios.

Trump sugirió esta semana la posibilidad de entregar a Ucrania misiles Tomahawk, lo que se ha interpretado como un nuevo giro en la estrategia de la Casa Blanca para aumentar la presión sobre Putin. A lo que el Kremlin advirtió este jueves, en vísperas de la reunión, que el suministro de Tomahawks a Kiev supondría un “nuevo nivel de escalada”.