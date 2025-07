Bukele exige a México "rectificación" en caso narcoavioneta

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llamó a consultas el miércoles (09.10.2025) a su embajadora en México y pidió una "rectificación inmediata" al gobierno de ese país por asegurar que una avioneta que incautó cargada de cocaína procedía de El Salvador.

El secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó el martes que las autoridades detectaron el 4 de julio en Tecomán, en el estado de Colima, una avioneta con 428 kilos de cocaína "procedente de El Salvador" y que "detuvieron a tres personas".

En su cuenta en la red social X, el mandatario salvadoreño escribió en mayúsculas que ese señalamiento es "FALSO", y anunció que llamó a consultas a la embajadora de El Salvador en México, Delmy Cañas, para analizar la situación.

"Exigimos al Gobierno de México una aclaración y rectificación inmediata", aseguró Bukele, quien difundió junto a su mensaje un video con las declaraciones emitidas por García Harfuch en una conferencia de prensa.

Se activó "alerta regional"

Según Bukele, el 3 de julio Costa Rica reportó "una traza sospechosa (de una aeronave) al noroeste de su territorio", lo que activó una "alerta regional" en una red centroamericana de seguridad aérea.

La "traza" de la avioneta indica que "ingresó a Costa Rica, desapareció brevemente del radar y luego volvió a aparecer, saliendo hacia el (océano) Pacífico", agregó el presidente, quien además afirmó que los tres detenidos son mexicanos.

"Nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo dentro de nuestro espacio", dijo Bukele, que publicó un mapa donde -subrayó- "se visualiza claramente" la ruta "muy al sur de El Salvador y Nicaragua".

"El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen", aseguró Bukele.

México insiste: "procedía de El Salvador"

Al final de la tarde, el gobierno de México a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) insistió que la aeronave con droga hallada en el oeste del país procedía del país centroamericano.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló en un mensaje en las redes sociales que la avioneta intervenida en el municipio de Tecomán, en el estado de Colima (oeste de México), procedía de El Salvador, aunque reconoció que los pilotos y tripulantes eran mexicanos.

Harfuch indicó que agentes de la Guardia Nacional y del Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) decomisaron 427 kilogramos de cocaína, la aeronave y detuvieron a tres personas de nacionalidad mexicana, quienes "están siendo procesados por diversos delitos", al tiempo que reitero su "respeto y aprecio al pueblo de El Salvador".

