Belice y EE. UU. firman acuerdo para recibir a migrantes

Estados Unidos y Belice suscribieron el lunes (20.10.2025) un acuerdo mediante el cual la nación centroamericana recibirá temporalmente a migrantes que solicitan asilo en el país del norte, informaron ambos gobiernos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, emprendió una campaña de deportación de migrantes y ha negociado polémicos acuerdos para enviar a deportados a terceros países, incluyendo El Salvador, Uganda, Sudán del Sur y Ruanda.

Este acuerdo sobre un "tercer país seguro", que debe ser aprobado por el Senado beliceño, permitirá que Washington envíe a Belice a migrantes mientras resuelve si les concede o no asilo, se informó oficialmente.

El anuncio lo hizo el canciller beliceño, Francis Fonseca, quien dijo que el acuerdo garantiza que Belice controle quiénes y cuántos migrantes pueden ser trasladados al país. Las autoridades beliceñas resolverán sobre las solicitudes de asilo, en base a un tope anual, añadió.

Dos años de duración

El acuerdo también establece parámetros estrictos: tendrá una duración de dos años y cualquiera de los dos países podrá rescindirlo o suspenderlo mediante notificación por escrito, dijo el canciller.

Belice también ha solicitado apoyo financiero y técnico a Estados Unidos para fortalecer las instituciones locales que gestionan las solicitudes de asilo. Fonseca recordó la capacidad limitada de Belice para acoger y tramitar un gran número de solicitudes de asilo.

Fonseca dejó claro que el interés nacional de Belice es una prioridad, por lo cual el Gobierno pidió múltiples salvaguardas para garantizar que el pacto no comprometa la seguridad del país ni sobrecargue su infraestructura.

Esta medida supone un importante cambio de política, especialmente después de la resistencia inicial del primer ministro Johnny Briceño a principios de este año a aceptar detenidos o solicitantes de asilo del extranjero. Sin embargo, con las nuevas condiciones y garantías establecidas, Belice parece dispuesto a dar un paso adelante.