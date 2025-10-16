Vladimir Quesada llenó de elogios a Mariano Torres tras golazo en San Carlos

Sin duda alguna el gol de Mariano Torres este miércoles ante San Carlos dará mucho de qué hablar por varios días.

El argentino, más avivado que el resto, tomó la pelota desde poco más atrás del mediocampo y sacó un dardo justo al ángulo del portero Lezcano, que por más esfuerzos no pudo hacer nada. Una joya.

Golazo como pocos y el segundo desde más atrás de la media cancha en el fútbol en lo que va del año tras el conseguido Geancarlo Castro de Santa Ana el torneo anterior, curiosamente ante Mariano y el Saprissa.

Invente Mariano, invente… 😮‍💨 pic.twitter.com/9F00sR6ijo — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) October 16, 2025

Para Vladimir Quesada, este tipo de jugadas, solo las pueden transformar jugadores distintos como el argentino Torres.

“Hay jugadores que pueden hacer esas cosas y que pueden oler esos momentos, y bueno, al frente o a la par, teníamos a un exjugador que también es capaz de hacer esas cosas, como Walter Centeno, son jugadores diferentes y yo creo que no hay que extenderse mucho en palabras. Sus acciones dentro del terreno de juego lo confirman, y hoy nuevamente lo que hizo fue darnos y recordarnos de que Mariano es un jugador muy diferente”, mencionó el estratega tras el partido.

Además, resaltó que es la cereza en el pastel para una extraordinaria carrera del 20 morado, que es ya todo un ídolo en la institución.

“Pues yo creo que describe lo que ha sido Mariano durante toda su estancia, no solo en Saprissa, sino en este país”, añadió.

Ahora el Saprissa se prepara para el clásico nacional el próximo domingo en el estadio Alejandro Morera Soto a las 6 p. m.