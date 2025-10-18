Deportivo Saprissa
Saprissa se despide de “la abuelita de La Ultra”
Doña María Díaz era una de las aficionadas más reconocidas de los morados
Este sábado el Saprissa dio a conocer una triste noticia.
Se trata del fallecimiento de doña María Díaz Díaz, más conocida como “la abuelita de La Ultra”.
Doña María se ganó el cariño y pareció de la grada, convirtiéndose en una de las aficionadas más conocidas del equipo tibaseño.
Los morados juegan este domingo en el Morera Soto el clásico nacional ante Alajuelense.