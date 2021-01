Katherine Alvarado amplía su contrato con Saprissa

La volante Katherine Alvarado renovó su contrato por año y medio más con el Deportivo Saprissa.



Desde la llegada de Alvarado el torneo anterior, las moradas tuvieron un crecimiento significativo en su volumen de juego, llegando a disputar el título hasta las últimas fechas.

“Uno tiene que estar donde es feliz y aquí en Saprissa lo soy, me siento cómoda, me siento bien dentro del grupo y el club, eso me llevó a firmar un poco más.

“Es una institución donde me he sentido valorada”, expresó la mediocampista de 29 años.

Para Alvarado también pesó el tema de seguir en el país debido a los compromisos que tendrá La Sele en este 2021.

Inicio del torneo.

La Unión Femenina de Fútbol (UNIFFUT) y los clubes acordaron arrancar el Torneo de Primera División el próximo 7 de febrero.

La primera jornada tendrá los siguientes enfrentamientos: Pococí- SUVA Sports, Herediano- Coronado, Saprissa- Sporting FC y Alajuelense- Dimas Escazú.

Los clubes tendrán la tarea de destronar a Herediano como campeón nacional.