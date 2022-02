David Guzmán sobre su ausencia en La Sele: "No sé qué sucedió"

El volante del Deportivo Saprissa, David Guzmán, reveló que no conoce los motivos exactos de su ausencia en la Selección Nacional de Costa Rica.

Pese a que el técnico Luis Fernando Suárez mencionó en conferencia de prensa que Guzmán era un jugador fundamental para cualquier técnico, desde entonces el volante no ha vuelvo a aparecer en las convocatorias de la Tricolor.

“Si me toca la oportunidad, me tocará ir a trabajar al máximo. Por muchos años defendí a la Selección y ahora si me vuelven a dar la oportunidad sería bonito hacer lo mismo”, agregó el mediocampista.

​Incluso, el contención morado enfatizó que no entiende las razones por las cuales hay pocos morados en el equipo patrio.

“Nunca lo he preguntado, nunca lo he querido saber. Lo único que recuerdo fue en la Copa Oro que se habló muy bien, después de ahí, no sé qué sucedió. Me toca a mí seguir trabajando y demostrando. Las decisiones no me competen a mí, es difícil o no entendible que en un equipo como Saprissa sean muy pocos los seleccionados. Lo que nos toca es seguir trabajando y esperando la oportunidad”, manifestó.