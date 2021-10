Christian Bolaños: "Me duele que la Selección sea manejada como una pulpería"

Pese a que jugó apenas siete minutos ante Estados Unidos, Christian Bolaños aseguró que se sintió muy feliz de regresar a la Selección Nacional, aunque luego criticó que la Tricolor a veces se maneja como una pulpería.

Para el volante del Saprissa, quien anotó el gol del empate ante Grecia este domingo, la Tricolor se está manoseando por gente “que no la aprecia”.

“Hoy llaman por llamar y estamos viendo las consecuencias, no es justo que agarren a la Selección y la vean como equipo de barrio, algunos jugadores hemos tenido que hacer muchos esfuerzos para estar ahí y ahora se está manoseando por gente que no la aprecia”, indicó el futbolista a Teletica Radio.

Además, criticó las malas decisiones que se han tenido en los últimos años con la Mayor.

“Me duele que sea manejada como una pulpería, pues se hacen cambios de técnico como si fuera cambiar un producto y hoy los que están sufriendo esto son los jugadores, que tienen cuota de responsabilidad, pero la culpa también es de otros”, mencionó.

Pese a todo esto, Bolaños aseguró sentirse muy orgulloso de volver a vestir la Tricolor, pese a que apenas disputara pocos minutos al ingresar de cambio sobre el cierre.

“Fue bonito para mí volver a vestir la camiseta de la Selección tras estos años. Fue un premio para mí y fue atropellado pero por algo fue. Me hubiera gustado jugar más porque soy competitivo, pero son decisiones que se respetan”, añadió.

También criticó a los que inventaron rumores de alguna discusión entre Keylor Navas y el capitán Bryan Ruiz.

“Es que siempre se han dado esas circunstancias, no es la primera vez. Lo que molesta es que en el fútbol no estamos jugando casita dentro de la cancha, a veces hay llamadas de atención en la cancha que se malinterpreta, nos estamos majando la manguera nosotros mismos y hay que empujar todos o sino no vamos para ningún lado”.

Finalmente, quiso enviar un mensaje a la afición de apoyar a la Tricolor, pues a su criterio ante Canadá el próximo mes de noviembre nos jugamos el boleto a Catar 2022.

“Todos sabemos lo que ha pasado la Selección en estos últimos años, cosas buenas y malas. Todos tenemos que estar metidos en esto, no tenemos que echar más carbón, pues hay muchísimos problemas. Todos sabemos que la Selección es nueva, que a los jóvenes les ha costado, pero si La Sele no va al Mundial imagínese qué es lo que va pasar con el fútbol nacional, a ustedes les afecta, a nosotros, el campeonato nacional no va para ningún lado así que hay que ser más inteligentes y apoyar a la Selección”, concluyó.

