Yokasta Valle, Christian Bolaños y Noelia Vargas: deportistas se unen a fiesta patriótica

La fiesta electoral que vive el país, este domingo, contagia a todos y los deportistas costarricenses lo viven intensamente.

Desde muy temprano, varios de los principales atletas del país se apersonaron a emitir su voto en sus diferentes centros electorales.

Uno de los que más madrugó para ir a votar fue el exgoleador de la Selección Nacional, Paulo César Wanchope, quien lo hizo a las 6 a. m. en la Escuela Manuel del Pilar Zumbado en La Asunción de Belén.

Luego fue el turno para la campeona mundial de boxeo, Yokasta Valle, quien lo hizo una hora después, a las 7 a. m., en la Escuela República de Haití en Paso Ancho.

“Es la quinta ocasión que voto y, definitivamente, es una fecha muy importante. ¿Cómo no venir a hacerlo? Así que invitar a todos a que se acerquen y tomen su voto, tan importante que es, tanto en diputados como Presidente. Es algo que vemos tan normal, pero es tan relevante para nosotros”, mencionó la pugilista.

Valle mencionó que le tomó tiempo decidirse por quién votar, pero que lo hizo muy informada.

Otro que destacó la importancia del sufragio fue el volante del Sporting FC, Randall Azofeifa, quien emitió su voto alrededor de las 9 a. m. en la Universidad Hispanoamericana.

“Es un privilegio vivir en un partido como el nuestro, estar dentro de esos 23 países con una democracia plena y tener esa bendición de escoger a nuestro presidente, creo que es motivo de satisfacción y toda una fiesta”, mencionó el dos veces exmundialista con la Tricolor.

La marchista olímpica Noelia Vargas también votó en el Liceo de Puriscal. Para la atleta que participó en Tokio 2020, fue toda una experiencia, pues votaba por primera vez.

“Muy contenta de hacer valer mi derecho y fue muy emotivo por ser mi primera vez, ya que hace cuatro años no tenía la edad. No lo tenía muy claro, pero al final me decidí y mi voto es por Costa Rica”, sentenció.