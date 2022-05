Afición del PSG es pesimista respecto a Mbappé, pero no le guarda rencor

París, Francia | Los aficionados del París Saint-Germain no confían en que su ídolo Kylian Mbappé renueve y están "absolutamente devastados" por su probable marcha al Real Madrid, pero no arremeten contra la estrella, "ejemplar" a lo largo de toda la temporada.



"Creo que no hay nada que hacer, desde la noche de los trofeos UNFP, donde su discurso sonaba como un adiós, estoy totalmente devastado", suspira Jonathan Partula, abonado al PSG desde hace 15 años, quien evoca la ceremonia de entrega de premios del fútbol francés, este domingo en París, en la que Mbappé anunció que su elección estaba "prácticamente" tomada, aunque sin precisar si en un sentido o en otro.



"No he estado en el Parque de los Príncipes desde hace meses, voy a ir el sábado (para la última fecha ante el Metz) y si anuncia que se va, quedaré demolido", añade este ingeniero de 39 años.



El Marca, el periódico más vendido en España, titula sin condicionales este martes en portada con un 'Sí' sobre el rostro sonriente del delantero galo, precisando que el acuerdo está "ultimado".



Parecido mensaje lanza el periódico madrileño As, que estima sin embargo que la oficialización tendrá lugar, luego de la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, el 28 de mayo en el Stade de France.



Ante esta marcha anunciada, Jonathan afirma que "no hubo dudas sobre la implicación" de Mbappé.



No se siente pues "traicionado, eso nunca. Mbappé anunció el verano pasado que se iría".



"Nada que reprochar"

"Yo no puedo reprocharle nada visto el nivel al que ha jugado esta temporada", prosigue Jonathan. Sólo le reprocho no haberlo dicho un poco antes", precisa.



A ese respecto, Rachel, estudiante de 25 años y aficionada del PSG señala que no le gusta que "mantenga el misterio cuando su decisión la tiene tomada desde hace dos años".



Durante la ceremonia de los trofeos UNFP, el domingo, donde fue elegido mejor jugador de la Ligue 1 por tercera vez consecutiva, Mbappé "dio a entender ligeramente que su elección no estaba al 100% y eso me enerva", añade esta aficionada.



"No acabo de creerme que vaya a irse", confiesa Benjamin Muller, aficionado el PSG desde 1994.



"Tengo un gran respeto por lo que ha hecho este año, si un jugador ha sido ejemplar es él, e incluso contra el Madrid (en Liga de Campeones), él marcó en la ida y en la vuelta. Estuvo irreprochable", afirma Benjamin, quien no ve con pesismismo un eventual futuro sin Mbappé.



"No es la muerte para el club, tenemos la suerte de que Catar está ahí" para comprar un sucesor, estima.



Grégory, miembro activo de un foro de aficionados del PSG, aún no ha perdido la esperanza, pero estaría "muy triste de perder a un jugador capaz de hacer ganar a su club él solo".



"Kylian Mbappé firmó por cinco años, y va a estar cinco años. No veo por qué odiarlo, él nos ha hecho ganar la mitad de los partidos", afirma.