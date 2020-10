Participantes evalúan su desempeño en primer reto de 'Maestros del Maquillaje'

Más relajadas, las cinco participantes de ‘Maestros del Maquillaje’ hablaron sobre el reto que enfrentaron en el primer programa.

El límite de tiempo fue uno de los obstáculos más grandes para las artistas del maquillaje. Dionay, por ejemplo, reconoció que olvidó llevar goma de pestañas y tuvo que pedir una prestada.

Raquel confesó que no quedó totalmente satisfecha. “Soy muy detallista en todas mis caracterizaciones, entonces me faltó; pero por tiempo y estrés, todo se me perdía en la mesa”, contó en el Lounge Flormar.

