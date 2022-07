Recibe caramelos y una entrada al cine como agradecimiento a sus 27 años de servicio

17 de julio de 2022, 11:17 AM

Un trabajador de una cadena de comida rápida recibió un regalo inusual por parte de la compañía como agradecimiento a sus 27 años de servicio.



Kevin Ford es un estadounidense que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en el local ubicado en un aeropuerto de Las Vegas.

El hombre recibió el obsequio dentro de una bolsa plástica, e hizo un video destacando cada “detalle” que la compañía le dio como “premio” a su leal servicio de tantos años.

Una entrada al cine, caramelos, dos lapiceros y un vaso de cristal, “la recompensa que mi trabajo me dio por 27 años, nunca perdí un día de trabajo… gracias”, expresó Ford en el video.



I dunno. This horrendously sad to me

...27 years...reeses pic.twitter.com/sb4GHZrh6s