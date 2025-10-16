¡Cuidado! Existe un vínculo silencioso entre las encías enfermas y el corazón

Normalmente, pensamos que la salud bucodental solo tiene que ver con las caries, el mal aliento o la pérdida de piezas dentales. Sin embargo, cada vez más estudios confirman que mantener una buena higiene oral también está directamente relacionado con la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y Alzheimer.

Primero, es importante entender qué son las enfermedades cardiovasculares. En términos simples, se trata de todas aquellas condiciones que afectan el corazón o los vasos sanguíneos. Lo que pocos saben es que existe un vínculo silencioso entre las encías enfermas y el corazón: la inflamación crónica sistémica. Este tipo de inflamación, aunque leve y muchas veces imperceptible, puede dañar el organismo a largo plazo.



Cuando hay enfermedad de encías, las bacterias logran pasar al torrente sanguíneo y provocan inflamación y puede derivar en una enfermedad cardiovascular. Una de las bacterias más peligrosas es la Porphyromonas gingivalis, encontrada en el 100% de los pacientes que han sufrido un infarto (ver video adjunto).



Estas bacterias tienen estructuras que les permiten adherirse y penetrar los vasos sanguíneos, e incluso pueden viajar por los nervios desde la boca hasta el cerebro. Además, contribuyen a la resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de desarrollar diabetes.



La buena noticia es que la prevención está literalmente en sus manos. No se trata de medicamentos ni de tratamientos costosos, sino de mantener una rutina diaria de limpieza: cepillarse los dientes idealmente después de cada comida, usar hilo dental y acudir al odontólogo cada seis meses. Esa recomendación no es casual: ninguna enfermedad grave se desarrolla en menos tiempo.



Los pacientes fumadores, con obesidad o consumo frecuente de alcohol, deben ser especialmente cuidadosos, pues son los más propensos a sufrir complicaciones.



Una boca limpia es el primer paso para un cuerpo sano. Con una buena higiene diaria y visitas regulares al dentista, no solo cuida su sonrisa, también protege su corazón y su salud general.