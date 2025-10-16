¿Cuándo fue la última vez que Óscar Ramírez derrotó a Jafet Soto?
Herediano recibe a Alajuelense la noche de este jueves, a partir de las 8 p. m.
La fecha 12 del Apertura 2025 cierra con el duelo entre Herediano y Alajuelense.
En el cara a cara de los banquillos, Jafet Soto recibe a Óscar Ramírez, quien no logra derrotar al Team florense desde el 2014.
De acuerdo con los datos de la Unafut, en aquella ocasión el marcador fue rojo y negro gracias a un gol de Armando Alonso. En los siguientes tres duelos, se sumaron dos victorias rojiamarillas y un empate.
Para el juego de hoy, los manudos llegan en el cuarto puesto de la tabla con 18 puntos y la necesidad de no perderle el paso al Saprissa, su próximo rival el domingo.
Herediano vive una realidad diferente, ya que es sétimo con 13 puntos y busca no quedarse cortado del grupo que clasifica a semifinales, además de mantener vivas las esperanzas de un tricampeonato.
Herediano vs. Alajuelense
- Estadio: Carlos Alvarado Villalobos
- Fecha: Jueves 16 de octubre de 2025
- Hora: 8 p. m.
- Uniformes:
- Herediano: Camiseta amarilla, pantaloneta y medias negras. Portero: Camiseta, pantaloneta y medias azules.
- Alajuelense: Camiseta, pantaloneta y medias blancas. Portero: Camiseta, pantaloneta y medias rosadas.