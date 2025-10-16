EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

¿Cuándo fue la última vez que Óscar Ramírez derrotó a Jafet Soto?

Herediano recibe a Alajuelense la noche de este jueves, a partir de las 8 p. m.

Foto: LDA
Por Adrián Fallas 16 de octubre de 2025, 16:27 PM

La fecha 12 del Apertura 2025 cierra con el duelo entre Herediano y Alajuelense.

En el cara a cara de los banquillos, Jafet Soto recibe a Óscar Ramírez, quien no logra derrotar al Team florense desde el 2014.

De acuerdo con los datos de la Unafut, en aquella ocasión el marcador fue rojo y negro gracias a un gol de Armando Alonso. En los siguientes tres duelos, se sumaron dos victorias rojiamarillas y un empate.

Para el juego de hoy, los manudos llegan en el cuarto puesto de la tabla con 18 puntos y la necesidad de no perderle el paso al Saprissa, su próximo rival el domingo.

Herediano vive una realidad diferente, ya que es sétimo con 13 puntos y busca no quedarse cortado del grupo que clasifica a semifinales, además de mantener vivas las esperanzas de un tricampeonato.

Herediano vs. Alajuelense

  • Estadio: Carlos Alvarado Villalobos
  • Fecha: Jueves 16 de octubre de 2025
  • Hora: 8 p. m.
  • Uniformes:
  • Herediano: Camiseta amarilla, pantaloneta y medias negras. Portero: Camiseta, pantaloneta y medias azules.
  • Alajuelense: Camiseta, pantaloneta y medias blancas. Portero: Camiseta, pantaloneta y medias rosadas.

