¿Cuándo fue la última vez que Óscar Ramírez derrotó a Jafet Soto?

La fecha 12 del Apertura 2025 cierra con el duelo entre Herediano y Alajuelense.

En el cara a cara de los banquillos, Jafet Soto recibe a Óscar Ramírez, quien no logra derrotar al Team florense desde el 2014.

De acuerdo con los datos de la Unafut, en aquella ocasión el marcador fue rojo y negro gracias a un gol de Armando Alonso. En los siguientes tres duelos, se sumaron dos victorias rojiamarillas y un empate.

Para el juego de hoy, los manudos llegan en el cuarto puesto de la tabla con 18 puntos y la necesidad de no perderle el paso al Saprissa, su próximo rival el domingo.

Herediano vive una realidad diferente, ya que es sétimo con 13 puntos y busca no quedarse cortado del grupo que clasifica a semifinales, además de mantener vivas las esperanzas de un tricampeonato.

Herediano vs. Alajuelense