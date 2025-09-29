Qué marcadores necesitan Alajuelense y Cartaginés en la Copa Centroamericana 2025

El panorama para los equipos costarricenses que siguen con vida en la Copa Centroamericana no es alentador. Alajuelense perdió 0-1 en casa frente al Motagua, mientras que Cartaginés cayó 1-2 contra el Olimpia en el Fello Meza.

Para ambos clubes, la consigna es clara: solo ganar les sirve, ya sea para forzar los penales o sellar el boleto directo a semifinales.

Escenarios de Alajuelense

Los manudos visitan este martes a las 8:00 p. m. al Motagua en Honduras.

Un triunfo 0-1 obligaría a definir desde el punto de penal.

Marcadores como 1-2, 2-3 o 3-4 le dan la clasificación a la Liga.

Escenarios de Cartaginés

Los brumosos jugarán este jueves a las 8:15 p. m. en Tegucigalpa contra el Olimpia.

El 1-2 forzaría los penales.

Resultados como 0-2, 2-3 o 3-4 pondrían al Cartaginés en semifinales.

Los dos representantes nacionales deberán mostrar su mejor versión si quieren seguir peleando por el título regional.