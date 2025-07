Johan Venegas sobre situación de ADG: "Los futbolistas están muy desprotegidos"

Johan Venegas está contento y muy tranquilo al vestir los colores de la camiseta del Cartaginés.

El delantero de 36 años vivió una etapa de contrastes el año anterior con Guanacasteca, pues, disputó 32 partidos y marcó 10 goles.

Pero vivió también momentos complicados, con roces con la parte deportiva y el cierre del semestre anterior, donde quedó al margen, al igual que todo el equipo de la ADG al revocársele la licencia.

Esta situación lo llenó a él y al resto de compañeros de incertidumbre.

De ahí que encontrar rápido un nuevo equipo como el Cartaginés, lo hace respirar más tranquilo.

“Es una mezcla de emociones y sentimientos, por el lado personal es una gran oportunidad la que se me abre, pero estoy contento con Dios por estar acá y a partir de eso, todo lo pongo en manos de él, para que todo salga bien, pero también estoy triste, pues, hay muchos compañeros que están desamparados desde hace mucho tiempo”, mencionó con tono triste a Teletica Radio.

Venegas explicó que algunos de sus excompañeros en Guanacasteca están pasando por una situación bastante difícil.

“Hace tres o cuatro meses no cobran un salario mensual, tengo compañeros que necesitan de eso y que tienen desesperación, pues, no tienen para pagar alquileres o las escuelas de sus hijos. Yo soy partícipe de que las cosas se tienen que hacer bien, pero, por otro lado, está la materia prima del futbolista y siento que están muy desprotegidos, debería haber un fondo de emergencia para ayudar a los futbolistas mientras se consigue un nuevo club, todo fue muy rápido y muchos quedan en el limbo”, mencionó.

​De hecho, Venegas cree que la Primera División debería crear un fondo de ayuda para los futbolistas en situaciones en las que quedan desamparados.

“Al final estoy hablando cosas que no me competen, pero en la MLS hay un fondo para ayudar a los futbolistas que quedan sin club, al final me voy hacia el lado más humano de mis excompañeros que viven situaciones complicadas, ahorita”, explicó.