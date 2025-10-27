Estos son los marcadores que clasifican a Cartaginés a la Copa de Campeones de Concacaf

Con un gol de Geancarlo Castro el martes anterior, Cartaginés llega con ventaja al juego de vuelta ante el Motagua, en el repechaje por un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf.

En la serie, el gol de visita cuenta como criterio de desempate, por lo que mañana, en el José de la Paz Herrera Uclés, los dirigidos por Andrés Carevic apuntan a mantener el marco en cero.

Solo un 1-0 a favor de los catrachos obligaría a tiempos extra y abriría la posibilidad de penales.

Cualquier victoria de Cartaginés, sin tantos del Ciclón Azul, significará un boleto para los ticos.

Si los blanquiazules marcan dos goles, Motagua deberá anotar cuatro veces para clasificar, a modo de ejemplo. En cambio, un 2-0 de los catrachos será la despedida para Cartaginés.

La combinación de resultados que llevarán a Motagua o Cartaginés a la Copa de Campeones 2026 🔓🏆 pic.twitter.com/XyaK1691NW — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 26, 2025