Con Amarini Villatoro al frente, ahora el Cartaginés corre por fichajes

Cartaginés comienza su reestructuración de cara al Torneo de Clausura 2026 y ya con la llegada de su nuevo técnico, Amarini Villatoro, parece enfocarse en el apartado de fichajes.

Los brumosos de momento solo presentan salidas en su plantel, dos de ellas de mucho peso en su esquema.

Además, que está el cambio en el banquillo, por lo que la adaptación a la nueva idea debe darse en poco más de una semana antes de su debut frente a Guadalupe FC el miércoles 14 de enero.

En Cartaginés se marcharon William Quirós, Marco Ureña, el argentino Mauro Quiroga y el mexicano Everardo Rubio. Este último regresó al Herediano, pues, estaba a préstamo.

La delantera claramente queda con un hueco, pues Quiroga y Ureña eran de los más frecuentes en la alineación brumosa con Carevic.

De ahí que los refuerzos deben llegar, pues de lo contrario se complicaría la cosa para luchar tanto por el título nacional como en Copa de Campeones de Concacaf.

Tras su arribo al país, el técnico Villatoro confirmó que sí o sí vendrán más fichajes en los próximos días.

“La verdad que nos urge que lleguen ya por tema de la inscripción también y que los tengamos habilitados. Será muy importante no equivocarse, elegir bien el perfil de los jugadores extranjeros que necesitamos y que puedan adaptarse de buena manera”, explicó el técnico tras los 90 Minutos por la vida.

Villatoro confirmó prácticamente que los fichajes serán extranjeros y en el ataque blanquiazul, pues a su criterio urge mejorar en definición.

“Sí, son alrededor de 3, 4 jugadores que podrían llegar ya en los siguientes días para iniciar y bueno, entre los extranjeros y tal vez por ahí un refuerzo nacional, creo que son en puntos específicos que nosotros queremos reforzar el plantel”, añadió a los micrófonos de Teletica Radio.

El técnico guatemalteco explicó que no puede llegar y cambiar la idea del plantel de la noche a la mañana ni borrar con la mano el trabajo realizado por Andrés Carevic.

“Lo primero es reconocer el buen trabajo que hizo el profesor Carevic, no nos podemos salir mucho de la línea ni hacer cambios abruptos, hay que ser inteligente. Hay un trabajo hecho de un año que dio resultados con un equipo que clasificó a Champions, con un equipo que clasificó a semifinales y lo de nosotros es mantener un poquito la línea de lo que se viene haciendo e ir agregando un poquito lo que nosotros somos.

“Me gusta un poquito aparte del juego interior, el juego por afuera, entonces por ahí yo creo que el refuerzo podría venir por los extremos donde nosotros sentimos que me gusta tener un poquito más de un jugador desequilibrante, veloz, encarador, como en su momento lo tuve en Xelajú”, añadió.

Se espera que los próximos fichajes sean anunciados esta semana para tenerlos lo más rápido posible antes de su debut ante Guadalupe FC, aunque difícilmente estarán para este partido.



