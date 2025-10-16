Así fue el enfrentamiento entre Venegas y Briceño al final del partido de Cartaginés

La imagen quedó registrada en las cámaras de la transmisión de FUTV.

Una vez finalizado el partido entre Cartaginés y Guadalupe FC en el Fello Meza, que quedó igualado 1-1, los dos referentes brumosos, Johan Venegas y Kevin Briceño, se encararon tan fuerte, que casi se van a los golpes.

En conferencia de prensa, el técnico brumoso Andrés Carevic atendió las consultas sobre este tema y fue muy claro.

“No tengo esa información, pero esto es fútbol. Sé que no hay que llegar a los golpes, pero estoy de acuerdo que se hable fuerte. Yo soy la cabeza del grupo, pero cuando tengo que hablar fuerte, pues, lo hago, más en un partido como hoy, donde la problemática del equipo fue la actitud. Si se habla fuerte es para mejorar”, destacó Carevic.

Incluso, Johan Venegas también abordó el tema en zona mixta y aseguró que son cosas “que pasan en un partido” y al calor de un resultado, que claramente no eran el que esperaban.

“Soy del pensar que cuando hay un mal resultado como estos y no pasa nada, más bien es un equipo sin sangre, sin actitud, entonces creo que es bueno. Yo que he estado en equipos campeones, y ahora se lo dije a Kevin, estas cosas suceden y es bueno que ocurran, pues si no pasara nada, ahí sí habría que estar preocupado”, indicó el delantero a Teletica Radio.

Incluso, después de esto habló con su compañero por varios minutos donde explicaron la situación entre ambos.

“Como dicen "un amigo de verdad siempre te va a decir las cosas", las que te gustan y las que no te gustan, el amigo que no te lo dice no es tu verdadero amigo”, añadió.

Cartaginés ahora se alista para visitar a Puntarenas FC el próximo sábado a las 5 p. m. y luego ya vendrá el juego ante el Motagua de Honduras el martes por el repechaje hacia la Copa de Campeones de la Concacaf.