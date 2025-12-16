EN VIVO
Amarini Villatoro alista su llegada a Cartaginés

El estratega ya presentó su renuncia y ya tiene acuerdo verbal con los brumosos.

Por Daniel Jiménez 16 de diciembre de 2025, 15:36 PM

El técnico Andrés Carevic no seguirá en Cartaginés. Por esa razón, el cuadro brumoso se lanzó al mercado a observar quién podía llegar a su banquillo.

Teletica.com confirmó de primera mano que el guatemalteco Amarini Villatoro ya renunció al Xelajú de Guatemala y tiene un acuerdo verbal con el equipo blanquiazul.

Este medio sabe que todo está a un 90% porque falta la firma que se dará en los próximos días, cuando el timonel esté en el país.

Xelajú llegó a la final de Copa Centroamericana contra la Liga y también en la etapa final del fútbol guatemalteco.

Hay que recordar que hace un año, Villatoro estuvo muy cerca de llegar al banquillo brumoso, pero terminó llegando Carevic.

