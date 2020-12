Ciclismo virtual en apogeo en tiempos de coronavirus

El ciclismo virtual es ahora la gran novedad y los fabricantes de bicicletas estáticas apenas pueden seguir el ritmo de su producción. Las bajas temperaturas en el hemisferio norte y las restricciones por el coronavirus están causando un auge en el ciclismo de interior. Así, la Unión Ciclista Internacional (UCI) también se animó a organizar el primer campeonato mundial de ciclismo virtual los días 8 y 9 de diciembre.

Jason Osborne, que en realidad es un remero que clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio, también participará. A Osborne también le gusta la rutina del ergómetro. El año pasado se convirtió en campeón mundial de remo virtual. Debido a que practica ciclismo como entrenamiento compensatorio, también participó en carreras ciclistas virtuales. En primavera ganó en el Alpe du Zwift, la réplica virtual del Alpe d'Huez, el legendario ascenso del Tour de Francia.

Osborne se encuentra actualmente en el campo de entrenamiento de remeros en Portugal. Pero después de unas cuantas sesiones de entrenamiento en agua real, se conectará a la plataforma Zwift con su bicicleta inteligente y competirá como miembro de la selección alemana de ciclismo virtual.

También con antidopaje

"Desafortunadamente, la elección de esta ruta fue simple. Es la Ruta de las Colinas de Watopia, que cubre 52 kilómetros con unos 400 metros de altitud. Para mí, personalmente, esta es un poco aburrida. Me hubiera gustado ver un poco más de montañas, por ejemplo un Alpe du Zwift", dice Osborne a DW. Ahí es exactamente donde ya ha ganado una vez, en una carrera electrónica alemana. Aunque no hay grandes montañas en la Copa del Mundo virtual, Osborne todavía cree que tiene una buena oportunidad. Porque algunos potenciales rivales, que tienen mucha experiencia, no pueden participar en este campeonato mundial en línea.

"La razón es la normativa antidopaje", explica a DW Tim Böhme. "Solo se nos permitió nominar a quien está registrado en el grupo de pruebas antidopaje. Y estos son profesionales o ciclistas de élite - o simplemente alguien como Jason, que entró por medio del remo", agrega. Böhme es el entrenador principal de los atletas virtuales de la Federación Alemana de Ciclismo. Ha reunido al equipo para el campeonato mundial de ciclismo virtual y también ha fundado la Academia Alemana de Ciclismo (GCA). Esta organizó la competencia nacional virtual en verano y ha estado ofreciendo paseos de entrenamiento virtuales así como la serie de carreras de la Copa GCA desde noviembre de 2019, es decir, antes del brote de la pandemia. A través de la GCA, Böhme quiere filtrar talentos y formar un equipo nacional para el ciclismo virtual en el futuro.

Un tipo de esfuerzo especial

"Es una disciplina de ciclismo en sí misma que se está desarrollando. No está destinado a simular el exterior. Existen las llamadas herramientas de juego que hacen que esta disciplina sea muy especial", comenta Böhme, y alude al casco aerodinámico, que puede utilizarse para reducir la resistencia virtual del aire durante un corto período de tiempo. También hay una herramienta para la reducción de peso, que también se utiliza en el campeonato mundial.

Lo que distingue al ciclismo electrónico de otras disciplinas ciclistas es la forma en que se utiliza la fuerza. Allí también se tiene que pedalear, pero de una manera diferente y, a veces, en lugares diferentes. "Resbalarse es tan posible como en la carretera. Ahorras energía en el grupo, pero no puedes alejarte de este. Una vez que te quedas atrás, apenas puedes alcanzar al resto", explica el entrenador alemán Böhme. "También hay que pedalear cuesta abajo cuando estás en bicicleta eléctrica", agrega. En general, según Böhme, "se requiere una alta potencia de salida de 20 a 30 segundos".

Por lo tanto, el ciclismo electrónico es principalmente algo para ciclistas audaces. Con este se puede lograr tipos de resistencia notables como la del ciclista profesional colombiano Rigoberto Urán. El ex subcampeón del Tour de Francia y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 2012 también participará en el campeonato mundial virtual, al igual que el italiano Alberto Bettiol, que ganó el Tour de Flandes en 2019.