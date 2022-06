Todo lo que tiene que saber sobre millonario monto que da la FIFA a los clubes

Por Daniel Jiménez | 22 de junio de 2022, 9:57 AM

Mucho se habla de los premios que entrega FIFA a las 32 federaciones que clasifican a la Copa del Mundo. En esta oportunidad son $9 millones por disputar fase de grupo y $1.5 para temas de logística.

Completamente aparte de ese dinero, hay un monto que estiman en la FIFA para brindarle a cada club en el que ha estado un jugador convocado en la lista final de la cita mundialista. ​

​Este monto aún no está en firme, aunque en el Consejo del máximo ente del fútbol mundial se habló de $240.000. Se debe repartir en un porcentaje establecido en cada uno de los equipos en los que ha estado el jugador en los últimos dos años.



La FIFA tiene un Programa Beneficios para los Clubes y consta de un fondo designado para reconocer la aportación que hacen los clubes de fútbol al Mundial. Para Qatar 2022 serán 832 futbolistas, pues cada selección convocará a 26 jugadores.

Este programa se creó para Sudáfrica 2010, mundial en el que no asistió La Sele. Surgió tras un acuerdo institucional que firmaron la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA por sus siglas en inglés), que actúa en representación de todos los clubes a nivel global en el marco de este programa.



Una pregunta clave es ¿Cuánto se destina al programa? A través de los diferentes mundiales han variado, por ejemplo: para Sudáfrica fueron $40 millones, para Brasil 2014 fueron $70 millones y para Rusia 2018 fueron $209 millones.



En el sitio oficial de la FIFA aclaran algunas de las consultas más frecuentes que tienen los equipos cuando se acerca una Copa del Mundo. Aquí algunas de ellas.

¿Cómo se calcula la retribución de cada club?



Los cálculos se basan en un modelo que tiene en cuenta el número de jugadores de un determinado club que son convocados por las selecciones participantes en el Mundial. El número de días que pasa en el torneo cada uno de esos jugadores. La cuenta comienza dos semanas antes del partido inaugural y concluye el día después de que su respectiva selección quede eliminada. La retribución se destinará al club —o a los clubes— en el/los que militó el jugador durante los dos años previos al día posterior de la eliminación de su selección en el torneo.

¿Quién distribuye las retribuciones a los clubes?

Una vez finalice la Copa Mundial, las retribuciones que le correspondan al club adscrito al programa las distribuirá la federación miembro a la que esté afiliada el club.

¿Importa que un jugador dispute un partido?

No. No es relevante si un jugador disputa o no un partido.

¿Cómo se calculan las retribuciones y distribución:

Para Qatar esto tiene una variación importante y fue la que comentamos anteriormente, la lista definitiva pasó de 23 a 26 convocados.

Para Rusia 2018, así fue como se calculó este monto.

- Número total de jugadores en la Copa Mundial: 736 (32 selecciones x 23 jugadores por selección).

- Número total aproximado de días de participación acumulativos: 24.500.

- La cantidad a repartir ($209 millones) se divide por el número total de días (aproximadamente 24.500), dando como resultado una cantidad por jugador y día de unos $8.530.

- Esos 8.530 dólares (aproximadamente) se multiplicarán por el número de días que pase cada jugador en la Copa Mundial. Aquí hay que hacer énfasis en que la cuenta comienza dos semanas antes del partido inaugural y concluye el día después de que su selección quede eliminada. A continuación, el total por jugador se distribuye al club —o a los clubes— en que militó el jugador durante los dos años previos.