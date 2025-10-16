Tico relata cómo descubrió que alguien le robó su identidad y hasta “ligó” con una mujer

Un joven costarricense, identificado como Jonathan Solano, narró en el programa Calle 7 Informativo, de Teletica, el impacto que vivió al descubrir que una persona estaba utilizando su imagen para hacerse pasar por él en redes sociales.

El caso se dio a conocer luego de que Solano fuera abordado en una actividad social por una mujer, quien aseguraba haber mantenido conversaciones con él durante tres semanas.

“Me topo a una persona que dice que me conoce y que habla conmigo desde hace tres semanas, me enseña una foto y le digo que, efectivamente, soy yo; pero mi nombre no es Cristofer, porque yo me llamo Jonathan, y eso fue un shock para mí”, relató Solano.

Según explicó, el suplantador habría creado perfiles falsos en Instagram y WhatsApp con sus fotografías y otro nombre, estableciendo incluso un vínculo emocional con la mujer afectada.



El joven indicó que, al intentar descubrir la identidad de quien se hacía pasar por él, logró ubicar un perfil en Facebook con el mismo nombre usado en las cuentas falsas, el cual tenía amigos en común con él.

“Me sentí muy preocupado porque me entero de que esta persona citó a la muchacha una vez, luego le canceló, y yo pensaba lo delicado y peligroso que es esto, hay un peligro inminente de verse implicado en un delito grave sin darse cuenta”, agregó Solano.

Sobre este tipo de situaciones, el abogado penalista Sergio Herra explicó que los casos de suplantación de identidad se han vuelto cada vez más frecuentes y que, con el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, la problemática puede adquirir dimensiones más graves.

“Esto es bastante común en las últimas épocas y ha aumentado la frecuencia con que se realiza. En este caso particular, fue una forma burda de copiar imágenes, pero con la inteligencia artificial pueden replicar voz, imágenes, videos e incluso videollamadas.

"Aquí podrían configurarse varios delitos con hasta ocho años de cárcel, como la suplantación de identidad, que se castiga con penas de tres a ocho años de cárcel”, detalló Herra.

El abogado advirtió que estos hechos podrían derivar en delitos más graves, como estafas o incluso seducción de menores, si las conversaciones falsas involucran a personas de corta edad.

Recomendó denunciar de inmediato ante las plataformas digitales, informar a los contactos y acudir a las vías judiciales para evitar consecuencias mayores.

