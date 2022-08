Yohan Blake: "Sería interesante ver a Cristiano Ronaldo en los 100 metros"

18 de marzo de 2013, 4:48 AM

Yohan Blake, actual campeón mundial y subcampeón olímpico de los 100 metros lisos, explicó hoy que sería "interesante" ver correr en su especialidad del delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo que, afirmó, podría ser "rápido" en su Prueba.

El velocista jamaicano prepara el campeonato del mundo al aire libre que se disputará en Moscú el próximo mes de agosto. Allí, defenderá su corona en los 100 metros, donde competirá contra su compatriota y plusmarquista mundial Usain Bolt.

Blake acudió a la presentación del nuevo sistema de amortiguación "boost" que la marca Adidas aplicará a la zapatilla de 'running' "Energy Boost", y allí habló con EFE sobre su preparación a la vez que rechazó el dopaje y tuvo palabras para Cristiano Ronaldo.

"Cristiano es uno de los pilares del Real Madrid. Es bastante rápido. Sería interesante ver cómo corre los 100 metros. Creo que lo haría rápido", aseguró sobre el luso, uno de los jugadores más rápidos de la Liga española y del mundo.

Blake declaró, sin embargo, ser un seguidor del Barcelona, de la Liga y del fútbol, mientras reconoció que tiene muchos amigos en España a los que va a visitar siempre que puede.

Sobre su preparación para los mundiales, reconoció que está intentando ganar músculo con la finalidad de tener más posibilidades de derrotar a su gran rival.

"Usain Bolt es bueno. Estoy entrenando con él, y creo que lo va a hacer bien. Yo estoy entrenando y lo estoy haciendo realmente bien. Hice 400 el otro día y me siento bien", indicó.

Por último, cuestionado por todos los últimos escándalos de dopaje como el del ciclista Lance Armstrong o los juicios de la Operación Puerto que se están celebrando en Madrid, dejó claro estar en contra de cualquier sistema prohibido que ayude a competir dE forma ilegal.

"No me gusta el dopaje. No es bueno. Me gusta que el deporte esté siempre limpio, que todos los atletas estén al mismo nivel. Creo que está mejorando la tecnología para todo el mundo. Espero que podamos superar el dopaje", manifestó.