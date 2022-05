El Heat se adelanta a los Sixers en semifinales del Este

Con Tyler Herro y Bam Adebayo certeros en la puntería, los Miami Heat pegaron primero este lunes en las semifinales de la Conferencia Este de la NBA ante los Philadelphia 76ers al vencerlos 106-92.

Herro y Adebayo se desbordaron con 25 puntos y siete asistencias y 24 tantos y 12 rebotes, respectivamente, para darle el primer punto a Miami.

El segundo juego de esta serie se disputará este miércoles en Miami.

Los Heat, primeros sembrados del Este, jugaron sin su estelar armador Kyle Lowry, quien se encuentra lesionado en los isquiotibiales.

Boy Wonder was playing on another level tonight 🪄 pic.twitter.com/BNICotqibH